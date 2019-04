Anno 1800: Preload ab morgen // Day-One-Patch 23 GB groß

PC

Anno 1800 ab 50,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Anno 1800 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am kommenden Dienstag steht die Veröffentlichung von Ubisofts Aufbauspiel Anno 1800 an. Bereits ab morgen, 12.4.2019, 11 Uhr MESZ, können Vorbesteller der digitalen Version im Epic Games Store, auf Steam oder Uplay mit dem Preload der etwa 25 Gigabyte umfassenden Vollversion beginnen. Diese hat gegenüber der Box-Version einen großen Vorteil, denn sie muss nicht zusätzlich durch den Download eines Day-One-Patches von etwa 23 Gigabyte Größe zum Laufen gebracht werden.

Man habe bis zuletzt daran gearbeitet so viele Verbesserungen wie möglich in das Spiel einzubauen, teilt der Publisher auf anno-union.com mit. All diese kleinen Updates sind nach der Lieferung des Masters an das Presswerk implementiert worden und müssten daher nachträglich heruntergeladen und installiert werden. Spielstände, die in der Open-Beta angelegt wurden, können zudem nicht mit in die finale Version genommen werden. Zu welcher Uhrzeit genau Anno 1800 am 16.4. freigeschaltet wird, will Ubisoft in den kommenden Tagen bekannt geben. Bis dahin wird es täglich einen Live-Stream der Entwickler auf twitch.tv geben.