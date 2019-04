GOG-Midweek-Sale: Japanische Spiele mit Rabatten bis 80%

Auf GOG.com wurde ein Midweek-Sale gestartet, bei dem ihr ausgewählte DRM-freie Spiele aus der Feder japanischer Entwicklerstudios günstiger erwerben könnt. Unter anderem wurden dort Titel, wie Little King's Story, Corpse Party, Cosmic Star Heroine, Ys Seven, The Legend of Heroes - Trails in the Sky, Xanadu Next und Gurumin - A Monstrous Adventure im Preis reduziert.

Nachfolgend nur eine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):