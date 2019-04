Indiana Jones and the Fountain of Youth: Fan-Adventure jetzt ohne Indy

PC

Seit 2002 arbeitet eine Handvoll Hobby-Programmierer an dem Fan-Projekt Indiana Jones and the Fountain of Youth, einer inoffiziellen Fortsetzung von Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Nach etlichen Demos, Trailern und Screenshots sowie ausdauernden Versprechen, weiter an dem Spiel zu arbeiten, haben die US-Entwickler von Screen 7 nun einige überraschende Änderungen angekündigt. So wird der Titelheld Indiana Jones und alle mit ihm verbundenen Inhalte wie Nebenfiguren, Logos und die Titelmelodie aus dem Programmcode gelöscht und durch einen anderen Protagonisten ersetzt. Das Spiel heißt fortan nur noch Fountain of Youth.

Als Grund wird angegeben, dass Disney in der Vergangenheit seine Anwälte auf Fan-Projekte etwa zu Star Wars und Indiana Jones losgelassen habe und man selbst einem Verbot aus dem Weg gehen wolle. Am Gameplay und der bereits fertigen Hauptstory soll sich hingegen nichts ändern, das Point-and-Click-Adventure werde sich weiterhin wie eine Fortsetzung des Genre-Klassikers Indiana Jones and the Fate of Atlantis anfühlen, versprechen die Entwickler auf Facebook. Auf chip.de findet ihr die letzte Demo zum Spiel und am Ende der News Gameplay-Eindrücke im Video, beides bereits einige Jahre alt.

Ebenfalls weiter voran geht es (mit Indy im Namen) beim Fan-Remake Indiana Jones and the Fate of Atlantis Special Edition des Indie-Studios Went2Play. Hier hatte Disney vor zwei Jahren bereits eine Einstellung gefordert, worüber sich die Entwickler jedoch hinweg setzten.