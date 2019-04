Inside Xbox: Neue Episode mit Road to E3 erscheint nächste Woche

XOne

Die Xbox-Fans werden in der kommenden Woche mit einer neuen Episode von Xbox-Inside bedacht. Wie Microsoft jüngst über Xbox-Wire verkündete, werden diesmal unter anderem die anstehende E3 in Los Angeles und das geplante Xbox-FanFest zum Thema der einstündigen Folge gehören. Als Ehrengast ist zudem Rod Fergusson von The Coalition (Gears 5) geladen.

Darüber hinaus wird es Neuigkeiten zu Microsofts kostenpflichtigen Abo-Dienst Xbox Game Pass geben, sowie neue Details zum geplanten Anniversary-Update für Sea of Thieves (im User-Artikel). Des Weiteren versprechen die Macher erste Details und Eindrücke aus der laufenden Beta des im Juni erscheinenden Action-Rollenspiels Warhammer - Chaosbane, einen exklusiven Blick auf Bethesdas Open-World-Ego-Shooter Rage 2 (zum Preview), mehrere Ankündigungen aus dem Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsprogramm, sowie einige Überraschungen.

Wer die Episode live über Mixer und eingeloggt in den eigenen Microsoft-Account verfolgt, wird mit einem Avatar-Item für Rage 2 belohnt. Darüber hinaus erhalten die Zuschauer den Ebon-Flintlock-Pistolen-Skin für Sea of Thieves, den viele Spieler seinerzeit verpasst haben. Die Episode wird am 16. April, ab 23:00 Uhr (deutscher Zeit) ausgestrahlt und kann neben Mixer auch über andere Kanäle, wie Twitch, YouTube, Twitter und Facebook live verfolgt werden.