Origin Access: EA gibt die April-Spiele bekannt

Der Publisher Electronic Arts hat sechs neue Titel bekannt gegeben, die noch im Laufe diesen Monats in das kostenpflichtige Abonnementprogramm von Origin Access Basic und Premier aufgenommen werden. Demnach werden das 2D-Action-Adventure Apotheon, das Echtzeit-Taktikspiel Bomber Crew, die beiden 2D-Puzzle-Plattformer Stealth Bastard und Stealth Inc. 2 - A Game of Clones, den 2D-Roguelike-Shooter Cryptark und das Puzzle-Adventure Hue in der Vault verfügbar sein. Exklusiv für die Abonnenten von Origin Access Premier ist zudem ab sofort die Sportmanager-Simulation Out of the Park Baseball 20 im Rahmen des Programms spielbar.

Origin Access Basic kann wahlweise monatlich zum Preis von 3,99 Euro, oder jährlich für 24,99 Euro abonniert werden und bietet Zugriff auf 191 Titel, sowie die Möglichkeit, kommende Spiele zehn Stunden lang vorab zu spielen. Origin Access Premier kann zum Preis von 14,99 Euro monatlich, oder 99,99 Euro jährlich abonniert werden und gewährt euch Zugang zu 199 Spielen, sowie einen vollen uneingeschränkten Zugriff auf frisch erscheinende EA-Spiele ab dem Release-Tag. Weitere Details zu den Abo-Modellen findet ihr unter dem Quellenlink.