Elite - Dangerous: Termin und Inhalt des nächsten Updates bekannt

PC XOne PS4 MacOS

Will Flanagan, seines Zeichens Community Manager bei Frontier Developments, gab in einem Forumspost den Inhalt und das Releasedatum für den nächsten Inhaltspatch zu Elite - Dangerous bekannt. Wie bereits im März verkündet, wird das Update kein großes wie zuletzt beim Beyond-Update Chapter 4 sein.

Der erste Patch des Jahres 2019 wird am 23. April zum Download bereit stehen und sich hauptsächlich um die verbesserte Einführung für neue Commander kümmern. So können sich neue Piloten unter euch auf eine eigene Zone freuen, in der erfahrene Spieler mit ihren hochgezüchteten Schiffen und hohen Rängen keinen Zutritt haben. Der Bereich wird nur für Commander ansteuerbar sein, die noch keinen Rang in Handel, Erkundung oder Kampf haben. Desweiteren dürft ihr euch über einen erweiterten und verbesserten Docking-Computer freuen. Der neue Autopilot kann nun auch Abdocken. Bisher war er ausschließlich auf das automatische Andocken programmiert. Ihr könnt euch nun auch ein völlig neues Modul in euer Schiff einbauen, mit dem ihr den sogenannten „Loop of shame“ umgehen könnt. Damit ist das Vorbeifliegen an einem Planeten oder einer Station auf Grund zu hoher Geschwindigkeit gemeint. Das neue Modul soll, sobald ihr euch auf das Ziel ausgerichtet habt, automatisch die optimale Geschwindigkeit einstellen und beibehalten. Durch die beiden neuen Module, die übrigens als Serienaustattung in allen neu gekauften Schiffen vorinstalliert sein werden, bekommen alle im Spiel verfügbaren Schiffe einen neuen, zusätzlichen Klasse-1-Modul-Slot. Demnach werden auch die bereits gekauften Schiffe nachträglich um diesen zusätzlichen Modul-Slot erweitert.

Der nächste Punkt in dem Update betrifft das Interface. So wird das Handelsfenster überarbeitet und ihr werdet nun zwei Reiter im Handelsbildschirm finden können, einen zum Kaufen und einen zum Verkaufen. Mit dieser Trennung sollen euch auch bessere und erweiterte Informationen zu den einzelnen Waren zur Verfügung gestellt werden, damit ihr alle wichtigen Infos auf einen Blick erfassen könnt. So sollte eurem Aufstieg des Handelranges nichts mehr im Weg stehen.

Die Navigationsseite wird ebenfalls um ein paar neue Symbole und Reiter erweitert, was euch die Navigation sowie die Missionsfindung und -abarbeitung erleichtern soll. Eine weitere Neuerung soll zudem der direkte Zugriff auf ein Pilotenhandbuch darstellen, das euch, wie der Kodex, einfach über das Schiffsinterface zugänglich gemacht werden soll. Was genau dieses Handbuch enthalten wird, ist noch nicht bekannt. Auch die Trainingsmissionen könnt ihr in Zukunft direkt aus dem Spiel starten und nicht wie bisher nur aus dem Hauptmenü. Die vollständige und detailliertere Auflistung könnt ihr in diesem englischsprachigen Forumspost nachlesen.

Am 18. April wird es zudem ab 20 Uhr MESZ einen Live-Stream auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers geben, in dem ihr euch ein eigenes Bild von den Änderungen machen könnt, bevor der Patch dann am 23. April offiziell für alle bereit gestellt wird.