Underworld Ascendant: Umfangreicher Patch erschienen

Der Dungeon Crawler Underworld Ascendant ist nicht nur in unserem Test ziemlich schlecht weggekommen, auch die Community zeigte sich aufgrund der konzeptionellen Schwächen und der vielen Bugs eher ungnädig. Seit der Veröffentlichung werkelt OtherSide Entertainment beständig an Patches für das Spiel, nun wurde Update 3 veröffentlicht.

Die Aktualisierung misst ungefähr 3,5 GB und basiert zu großen Teilen auf dem Feedback der Community. So haben die Entwickler zahlreiche bekannte Fehler ausgebügelt, aber auch die Performance optimiert, was sich in einer stabileren Framerate und kürzeren Ladezeiten bemerkbar machen soll. Zudem wurde die Belichtung überarbeitet.

Mit dem Update 3 halten aber auch neue Features Einzug in Underworld Ascendant. So gibt es neue Begleiter, die ihr zunächst befreien müsst und die euch daraufhin im Kampf zur Seite stehen. Ebenfalls eingefügt wurde ein neuer Händler, eine Nachtsichtbrille und Saurianer haben nun unterschiedliche Schuppenfarben und nicht nur grün. Alle Änderungen, die der Patch mit sich bringt, könnt ihr in den Quellen nachlesen.