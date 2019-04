Paper Beast: Neues Spiel von Eric Chahi angekündigt

PS4

Der französische Entwickler Eric Chahi dürfte den meisten Spielern durch seine Arbeit als Designer an Another World oder auch Heart of Darkness bekannt sein. Mit Paper Beast hat das von ihm gegründete Studio Pixel Reef nun ein neues Spiel angekündigt. Erscheinen soll der Playstation-VR-Titel bereits 2019, die PS4-exklusive nicht-VR-Version folgt dann 2020.

Das Spielgeschehen von Paper Beast ist auf Erkundung ausgelegt, zum Hintergrund der Spielwelt erzählt Chahi im Playstation Blog folgendes:

In den Tiefen eines riesigen Datenservers hat sich ein Ökosystem gebildet. In den vergessenen Winkeln des Internets haben sich im Laufe der Jahrzehnte Unmengen an verlorenem Code und Algorithmen angesammelt. Und es hat sich eine kleine, abgeschottete Oase des Lebens gebildet.

Die Idee dazu kam ihm, als er vor ein paar Jahren mit dem Physiksystem der Unity-Engine herumspielte. Laut seiner Aussage wollte er schon immer neue Konzepte erarbeiten und kreatives Neuland betreten, das war auch 1991 sein Antrieb bei Another World. In einem sind sich Paper Beast und der Klassiker definitiv ähnlich: ihrem ungewöhnlichen Grafikstil. Einen ersten Eindruck von Chahis neuem Spiel könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.