In dieser Blaupausen-Ansicht lauscht ihr dem Gespräch der anwesenden Personen.

Von Raum zu Raum, von Person zu Person

Vor- und Zurückspulen leichtgemacht

Diese schicke Comicsequenz stimmt euch auf euren nächsten Fall ein.

Angenehmes Scheitern

Geschafft! Nach erfolgreichem Abschluss eines Falls seht ihr einen solchen Rückblick.

Fazit

Detektivsimulation

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 5,69 Euro (Steam)

In einem Satz: Detektivspiel für geduldige Zuhörerinnen und Zuhörer mit Headset und Englischkenntnissen.

Ungewöhnliche Fälle erfordern ungewöhnliche Methoden: insind wir Testproband für das „Acoustic Detective System“ und lösen Fälle allein anhand von Audioaufzeichnungen. Wir lauschen Dialogen, Telefonaten und Selbstgesprächen...jeder noch so kleine Gesprächsfetzen kann wichtig sein, jeder Nebensatz kann eine bedeutende Information enthalten. Am Ende ziehen wir die richtigen Schlüsse – hoffentlich. So wie ihr nach dem Lesen dieses Indie-Checks.Jeder Fall wird auf einer Karte dargestellt, auf der ihr einige Räume und Personen seht. Eure Aufgabe ist stets, den Gesprächen der Personen zu lauschen, die sich mit euch im gleichen Raum aufhalten. Und lauschen ist hier durchaus wörtlich zu nehmen, denn die Unterhaltungen sind voll vertont (auf Englisch). Alle Beteiligten sind zunächst unbekannt und werden als einfache Kreise dargestellt. Für euch ist aber stets ersichtlich, welcher Kreis grade spricht. Eine Markerfunktion erlaubt euch zudem, jedem Kreis einen Namen aus einer Liste zuzuordnen – die korrekte Zuweisung ist erforderlich für den erfolgreichen Abschluss eines Falls.In größeren Räumen mit mehreren Personen ist die Position eures Detektivs von Bedeutung: je näher ihr an jemandem steht, desto lauter vernehmt ihr die Stimme. Entferntere Personen sind noch wahrnehmbar, mehr als Wortfetzen bekommt ihr von ihnen jedoch nicht mit. Abgerundet wird die Soundkulisse durch unaufdringliche Hintergrundgeräusche, sei es Bürolärm oder das Gemurmel einer Theaterkulisse. Damit ihr euren detektivischen Spürsinn vollends ausnutzen könnt würde ich euch unbedingt die Nutzung eines Kopfhörers empfehlen.Mehrmaliges Anhören der Aufzeichnungen ist unumgänglich: Personen sind auf mehrere Räume verteilt, wechseln ihre Position und somit ihren Gesprächspartner oder telefonieren gar mit jemandem, der sich in einem ganz anderen Raum aufhält. Hier wird euch etwas Geduld abverlangt, schnelle Rückschlüsse lassen sich kaum ziehen. Unheard gibt euch aber allerlei Hilfestellungen an die Hand, damit ihr auch jedes noch so kleine Detail mitbekommt.So könnt ihr durch einfache Klicks in der Zeitlinie vor- und zurückspringen oder aber das Geschehen pausieren. Eine Spulfunktion hilft dabei, das Geschehen ein wenig zu beschleunigen. Pfiffig: zum einen dürft ihr selbst dann den Raum wechseln, wenn die Handlung pausiert ist. Zum anderen bekommt ihr auch beim Vor- oder Zurückspulen stets mit, ob sich Personen in eurem Raum unterhalten. Gesprächspausen lassen sich daher gut überbrücken. Ergänzend hilft euch eine Kommentarfunktion, eure kleinen Notizen werden als Zeitstempel in der Zeitleiste festgehalten.Zum Abschluss eines Falls müsst ihr ein paar Fragen korrekt beantworten. Gebt ihr falsche Rückmeldungen, wird dies vom Spiel nicht bestraft, es erfolgt ein einfacher Neustart der Geschichte. Immerhin erfahrt ihr, wie vielen Antworten ihr bereits auf die Spur gekommen seid – allerdings nicht welchen. Alle zugeordneten Namen bleiben ebenso erhalten, wie von euch erstellte Kommentare in der Zeitleiste. Der Fortschritt wird auch dann gespeichert, wenn ihr das Spiel beendet. Unheard plagt euch also nicht unnötig beim Wiedereinstieg.Sind alle Fragen richtig beantwortet, geht das Spiel in eine Zwischensequenz und ihr bekommt nochmal die Auflösung des Falls anhand der entscheidenden Dialoge vor Augen geführt. Eine weitere Zwischensequenz im Comicstil stimmt euch mit einem Monolog auf den nächsten Fall ein und treibt die Geschichte eures Detektivs voran.Ich fand Unheard richtig unterhaltsam! Die Sprachaufzeichnungen sind gut zu verfolgen und verstehen es geschickt, ein stimmiges Gesamtbild der Geschichte zu erzeugen; an keiner Stelle wirken sie langweilig oder banal. Die englischen Sprecher sind durch die Bank überzeugend. Angesichts der Länge der Aufzeichnungen erscheint dies umso gewichtiger, denn es braucht eine solide Portion Geduld um einen Fall zu lösen. Das Spiel bietet eine Reihe von schlauen Komfortfunktionen, die den Fortgang erleichtern, ohne dabei wie Schummelei zu wirken. Wer Knobeleien im Detektivstil mag, wird mit Unheard sicherlich einige Stunden seinen Spaß haben. Der Umfang ist zwar überschaubar, die Entwickler der Next Studios haben aber bereits einen kostenfreien DLC angekündigt.