Remnant - From the Ashes: Koop-Shooter hat einen Release-Termin

PC XOne PS4

Der im Juli vergangenen Jahres angekündigte Survival-Koop-Shooter Remnant - From the Ashes vom Entwicklerstudio Gunfire Games (Darksiders 3) wurde mit einem konkreten Release-Termin bedacht. Wie der Publisher Perfect World heute bekannt gab, wird der Titel ab dem 20. August dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.

Passend zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums wurde auch ein neuer Trailer auf den Weg gebracht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt. In Remnant - From the Ashes müssen die Menschen nach einer Invasion interdimensionaler Wesen, genannt die Saat, ihre Welt zurückerobern. Mit Hilfe eines Relikts, dem Weltenstein, reisen die Spieler in andere Dimensionen, um dort nach Gründen für die Invasion und möglichen Verbündeten zu suchen.

Bis zu drei Spieler können im Koop die vier unterschiedlichen Dimensionen mit dynamisch generierten Umgebungen erkunden und sich dabei mehr als 100 tödlichen Monstern und über 20 epischen Bossen stellen. Mit jedem Ausflug werden neue Waffen, Ausrüstung und Mods gesammelt, um sich so auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Die Entwickler versprechen eine packende Handlung, intensive Kämpfe, ein rüstungsorientiertes Fortschrittsystem und dank dem Zufallsprinzip, unendliche Herausforderungen für die Spieler.