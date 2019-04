Impressionen vom Deutschen Computerspielpreis: Zoten, Politiker & Dorothees Kleid

„Sie haben eine junge, dynamische Moderatorin gesucht, die sich in Sachen Spielen richtig gut auskennt. Aber sie haben nur mich gefunden.“ Ina Müller machte keinen Hehl daraus, dass sie mit der Materie Computerspiele nicht wirklich viel am Hut hat, als sie am Dienstagabend rund 700 Gäste im edlen Berliner Admiralspalast und in der Spitze 200 Livestream-Zuschauer beim Deutschen Computerspielpreis 2019 begrüßte.

Während sich die norddeutsche Sängerin zwar durchaus lockerer und schlagfertiger als die Moderationsallzweckwaffe Barbara Schöneberger in den Jahren zuvor präsentierte, stahl ihr die politische Prominenz alle guten Gags. Für Müller blieben am Ende nur Fäkal-Zoten wie diese: „Wo hört's denn bei dir auf mit dem Spielen?“, fragte sie den frisch für das Mobilspiel see/saw ausgezeichneten Philipp Stollenmayer. „Mit dem Laptop beim Kacken auf dem Klo? Oder alles im grünen Bereich... oder braunen?“ Zu selten kamen gelungene Pointen wie “Ich dachte, sie spielen Autobahn Raser 1 bis 4“, im Gespräch mit Verkehrsminister Andreas Scheuer.

Eine Staatsministerin im Manga-Kleid

Die guten Gags gingen wie erwähnt aufs Konto (und teilweise auf Kosten) der Politiker, die sich an diesem Abend zahlreich zwischen Vertretern der Games-Branche tummelten. So erzählte der Laudator (dessen Namen ich wegen der ersten und einzigen Livestream-Unterbrechung nicht mitbekam und der mir optisch nicht bekannt war) bei der Verkündung des Gewinners in der Kategorie „Bestes Jugendspiel“ entwaffnend: „So ein Umschlag ist immer kritisch für Politiker.“ (Öffnet eben diesen). „Schade, kein Geld drin.“ Für Gesprächsstoff sorgte das gewagte Manga-Kleid von Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung. Diese versprach bei ihrer Laudatio zum "Besten Deutschen Spiel“, weiter für die politische Förderung der Games-Branche zu kämpfen, der Games-Fond sei „auf dem Weg“.

Als die Kamera während der Veranstaltung immer wieder zu Dorothee Bär schwenkte, tippte sie meist auf dem Smartphone herum. Um die Reaktionen auf ihr Outfit im Netz zu erfahren? Wer weiß, ganz bei der Sache war sie jedenfalls nicht. Von ihren Kollegen wurde Bär für den Garderobenmut ausdrücklich gelobt, von Comedian Enissa Amani kamen einige Seitenhiebe und der Satz: „In AfD-Zeiten ist mir die CSU schon wieder sympathisch. Oha, gleich böse Blicke von rechts.“ Apropro Andreas Scheuer. Sein Bild auf dem roten Teppich spornte Ron Stoklas@stonroklas auf Twitter zu einem süffisanten „Sehen Sie hier: Die dunkle Seite der Macht... und Darth Vader“, an.

Backstage-Spaß und ernüchterndes Fazit

Sympathisch war der Auftritt des Fifa-eSportlers TimoX, der sich erst einige indiskrete Sprüche und Fragen von Ina Müller anhören musste und bei der Laudatio dann trocken entgegnete: „Als eSportler wird man immer auf die Schippe genommen. Ich weiss nicht warum, wir haben nichts gemacht. Ich war doch nur zu Hause.“

Kurios wurde es, als eine Blaskappelle auf der Bühne Star-Wars-Melodien zum Besten gab. Nur leider so schief und schmerzhaft laut, dass selbst die Livestream-Regie lieber auf ein Backstage-Interview schaltete. Auch sonst war hinter den Kulissen Humor angesagt. Dort konnte sich jeder vor einem Spiegel selbst zum Preisträger knipsen, während Petra Fröhlichs gameswirtschaft.de zum vierten Mal das DCP-Bingo via Twitter veranstaltete.

Dort zog Userin Anna@Snappy_Inc am Ende ein Fazit, das von vielen Zustimmung erhielt: „Es tut mir so unfassbar leid für all die grandiosen Spieleentwickler, deren Ehrung durch eine grauenhafte Moderation ins Lächerliche gezogen wurde. Lieber #derDCP19, es gibt unfassbar gute, respektvolle Moderatoren da draußen, die sich mit der Materie auskennen. Bitte denkt mal nach.“ Fakt ist: Die eigentlichen Hauptdarsteller des Abends, die ausgezeichneten Spieleentwickler, wurden zu Statisten degradiert, wunderbar von Andreas@thatanimeweirdo auf den Punkt gebracht: „#derDCP19 in einem Bild.“