Deutscher Computerspielpreis 2019: Trüberbrook bestes Spiel // Favorit supertype geht leer aus

Am Dienstagabend fand die jährliche Verleihung des Deutschen Computerspielpreises, der wichtigsten nationalen Gala der Computer- und Videospielbranche, statt. Moderatorin Ina Müller führte ab 20 Uhr im Berliner Admiralspalast durch eine von vielen politischen Gags dominierte Veranstaltung vor rund 700 geladenen Gästen, bei der 14 Trophäen in ebenso vielen Kategorien mit einem Preisgeld von insgesamt 590.000 Euro vergeben wurden.

Mit jeweils vier Nominierungen gingen das Mobile Game supertype und das Point-and-Click-Adventure Trüberbrook (im GG-Test) als Favoriten in den Abend. Gewinnen konnte jedoch nur die Bildundtonfabrik mit Trüberbrook in der Kategorie „Beste Inszenierung“ und in der mit 110.000 Euro belohnten, wichtigsten Kategorie als „Bestes Deutsches Spiel“. Das Worttüftelspiel supertype von Entwickler kamibox ging hingegen in allen Kategorien leer aus. Dafür durfte sich das Ein-Mann-Indie-Unternehmen von Philipp Stollenmayer über den Preis für das Geschicklichkeitsspiel see/saw als „Bestes Mobile Game“ freuen.

Beim Preis zum besten internationalen Spiel setzte sich God of War gegen die Konkurrenten Marvel’s Spider-Man und Far - Lone Sails durch. Nicht nominiert war hier das Action-Abenteuer Red Dead Redemption 2, das jedoch die stählerne Trophäe für die „Beste internationale Spielwelt“ gewann. Den Publikumspreis konnte schließlich nach mehrwöchiger Online-Abstimmung Thronebreaker - The Witcher Tales von CD Project Red einheimsen und setzte sich in dieser Kategorie gegen über 400 Mitkonkurrenten durch.

Die Gewinner (fett gedruckt) und Nominierten des Abends

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 110.000 Euro)

supertype (kamibox)

Trüberbrook (Bildundtonfabrik / Headup Games)

Unforeseen Incidents (Backwoods Entertainment / Application Systems Heidelberg)

Bestes Kinderspiel (dotiert mit 75.000 Euro)

Fiete World (Ahoiii Entertainment)

Laika (Mad About Pandas)

supertype (kamibox)

Bestes Jugendspiel (dotiert mit 75.000 Euro)

Nova Nukers! (Lemonbomb Entertainment / Assemble Entertainment)

Trüberbrook (Bildundtonfabrik / Headup Games)

Unforeseen Incidents (Backwoods Entertainment / Application Systems Heidelberg)

Beste Innovation (dotiert mit 40.000 Euro)

Bcon – The Gaming Wearable (CapLab)

Tower Tag (VR-Nerds)

Trüberbrook (Bildundtonfabrik / Headup Games)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

Laika (Mad About Pandas)

Moving Tomorrow – A Cultural Journey (waza! / ESCP Europe Business School)

State of Mind (Daedalic Entertainment)

Nachwuchspreis - Konzept (dotiert mit 35.000 Euro, 1. Platz, und 15.000 Euro, zwei Mal 2. Platz)

AnotherWhere (HTW Berlin)

Elizabeth (HTW Berlin)

Sonority (HdM Stuttgart)

Nachwuchspreis – Prototyp (dotiert mit 35.000 Euro, 1. Platz, und zwei Mal 15.000 Euro, 2. Platz)

A Juggler’s Tale (Filmakademie Baden-Württemberg)

Meander Book (HTW Berlin)

Orbital Bullet (SRH Hochschule Heidelberg)

Beste Internationale Spielewelt (undotiert)

Kingdom Come - Deliverance (Warhorse Studios / Koch Media, Deep Silver)

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

Forza Horizon 4 (Playground Games & Turn 10 Studios / Microsoft)

Red Dead Online (Rockstar Games)

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo of Europe)

Bestes Game-Design (dotiert mit 40.000 Euro)

supertype (kamibox)

Synthetik (Flow Fire Games)

Tower Tag (VR-Nerds)

Beste Inszenierung (dotiert mit 40.000 Euro)

Escape the Lost Pyramid (Ubisoft Blue Byte)

State of Mind (Daedalic Entertainment)

Trüberbrook (Bildundtonfabrik / Headup Games)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Marbloid (Supyrb)

see/saw (kamibox)

supertype (kamibox)

Sonderpreis der Jury (undotiert)

Publikumspreis

Thronebreaker - The Witcher Tales (CD Project Red)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)