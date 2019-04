Antstream: Plattform zum Streamen von Retro-Games // Kickstarter-Kampagne

Erinnerungen an Spiele, die bereits mehrere Jahrzehnte alt sind, dürften nicht wenige von euch haben. Die damalige Hardware oder entsprechende Emulatoren, mittels derer diese Titel auch auf aktuellen Systemen gespielt werden können, nutzen hingegen vermutlich eher wenige User.

Dieser Umstand soll mit Antstream behoben werden, bei dem es sich laut des gleichnamigen Unternehmens um die „erste Cloud-Gaming-Plattform [handelt], die sich vollständig Retrospielen widmet“. Durch den Einsatz „aktuellster Cloud-Gaming-Technologie“ soll es euch möglich sein, die jeweiligen Titel „sofort“ spielen zu können, sodass auf Downloads oder Emulatoren verzichtet werden kann. Einzig die Installation der Software sowie ein Account (und natürlich eine Online-Verbindung) sind erforderlich, um Spiele der „70er, 80er oder 90er Jahre“ streamen zu können. Welchen Betrag ihr dafür ausgeben müsst, ist aktuell noch nicht bekannt – momentan wird in diesem Zusammenhang nur der Slogan „erschwingliches Abonnement“ verwendet.

Eigenen Angaben zufolge wurden für Antstream bislang über 2.000 Spielen lizenziert, denen stetig weitere folgen sollen. Eine Liste mit den derzeit angekündigten Titeln findet ihr auf der offiziellen Website. Der Erlös der kürzlich gestarteten Kickstarter-Kampagne soll unter anderem dazu dienen, das Spiele-Angebot weiter auszubauen. Als Finanzierungsziel sind umgerechnet knapp 58.000 Euro angestrebt, von denen bislang um die 13.000 Euro bereitgestellt werden.

Neben einem einjährigen Abonnement erhalten Backer, die mindestens circa 46 Euro ausgeben, unter anderem Zugriff auf den Early Access von Antstream, der Ende Mai beginnen soll. Im Sommer dieses Jahres folgt die Betaphase, die sowohl via Windows und MacOS als auch auf Xbox One und mobilen Geräten zur Verfügung steht. Im Rahmen dieses Testzeitraums sollen 400 Klassiker gespielt werden können. Für Ende 2019 ist schließlich der Launch der Retro-Gaming-Plattform geplant.

Steve Cottam, Gründer und CEO von Antstream, hat in den vergangenen Jahren mehrere Mitstreiter für sein in London ansässiges Unternehmen gefunden, die zum Teil lange in der Spiele-Branche aktiv waren beziehungsweise sind. So gehören beispielsweise Miyake Kazutoshi (ehemaliger CEO von Sega Europa), Jon Burton (Gründer von TT Games) oder auch Ian Livingstone (unter anderem Mitgründer von Games Workshop und Creative Director bei Eidos Interactive) zum Team.

Im abschließenden Video wird euch die kommende Plattform anhand kurzer Impressionen vorgestellt, zudem kommen neben den Verantwortlichen auch einige der sogenannten „Influencer“ zu Wort.