Nahezu jedes Kind träumt wohl von einer eigenen Modelllandschaft. Aber egal, ob die Stadt nun aus Puppenhäusern oder LEGO gebaut wurde: irgendwann muss alles wieder aufgeräumt werden. Aber was wäre, wenn es solche Restriktionen nicht gäbe, welche Abenteuer wären dann möglich?liefert eine Antwort mit einem 3 mal 3 Meter großen Sandkasten als Schauplatz. Hört sich klein an? Nicht wenn man gerade mal 4 Zentimeter groß ist, wie unser Indie-Check verrät.Eure Aufgabe in dem Action-Adventure ist eigentlich ganz einfach: Die Blauen haben euch Roten das Wasser abgestellt und ihr sollt zu ihnen reisen und sie davon überzeugen, die Versorgung mit dem kostbaren Nass wieder anzustellen. Narrativ reduziert sich Supraland auf eine zweckmäßige Rahmenhandlung. Dennoch erzählt es viele anekdotische Geschichtchen, gerne auch mit Popkultur-Referenzen wie, auf den ihr in einer Turmruine trefft. Auch Bezüge auf klassische Videospielelemente werden beispielsweise durch unsichtbare Wände hergestellt, denen sogar eine religiöse Ebene angedichtet wird.Supraland verlässt sich also weniger auf die Story, sondern auf Mechaniken, Puzzles sowie die Gestaltung und tut gut daran, auch weil gekonnt Elemente aus anderen Spielen entliehen wurden. So stehtPate für sowohl eine in unterschiedliche Gebiete aufgeteilte Open World und Aufgaben auf Basis einer neu erlernten Fähigkeit. Auf eurem Weg zu den Blauen nutzt ihr aber nicht nur eure Kräfte, sondern müsst auch Rätsel, ähnlich zu denen aus, lösen. Wie in dem Vorbild auch führen die Physik-Puzzles immer wieder zu Kopfklatschmomenten, häufig habe ich mich im Nachhinein gefragt, warum ich denn so lange für die Lösung gebraucht habe. Es geht aber nie unfair oder gar unlogisch zu. Die einzelnen Elemente werden gut erklärt und an schwierigeren Passagen befinden sich oft Hilfestellungen. Durch eine geschickte Aufteilung der Spielwelt verliert der erkundungsfreudige Spieler beim Laufen, Rätseln und Kämpfen auch nie den Weg zum nächsten Etappenziel aus den Augen.Zwingend nötig ist die Erkundung der Spielwelt zwar nicht, denn was für den Spielabschluss nötig ist, ist Teil der Hauptquest. Aber ihr findet abseits der Hauptstraße immer wieder kleine und große Geheimnisse. Um aber wirklich jeden Schatz zu finden, müsst ihr zwingend bekannte Orte mit neuen Fähigkeiten besuchen. Überall in der Gegend verteilt findet ihr zusätzlich die ausbekannten Goldmünzen, die ihr in Läden für Fähigkeiten und Powerups ausgebt. Die Steuerung per Tastatur und Maus oder Controller verzeiht euch durch den Fokus auf Rätsel viele Fehler im Kampf oder bei ungenauen Sprüngen.Obwohl die Community schon jede Menge Playtesting betrieb und der Entwickler das Feedback ebenso aufgenommen wie umgesetzt hat, hat Supraland noch einige technische Probleme. Die Physik der Spielfigur funktioniert noch nicht ganz richtig. So wurde ich einmal durch eine Schatztruhe in ein unbekanntes Gebiet geschleudert, zu dessen Verlassen mir die notwendigen Fähigkeiten fehlten.Zu noch größeren Problemen führt ein Fehler mit AMD-Grafikkarten: Das Spiel stürzte mir nicht nur mehrfach unvermittelt ab, sondern riss dabei oft den gesamten Rechner noch gleich mit. Einmal kam es dabei zum Verlust des Savegames, in dem bereits sechs Stunden Spielzeit steckten. In Kombination mit diesen Problemen sorgt das Speichersystem für zusätzlichen Frust. Jeder Durchgang hat nur einen Spielstand und gespeichert wird alleine über eine Autosave-Funktion. Wenn diese nach meinem Freiflug in das neue Gebiet, für das mir die Fähigkeiten fehlen, speichert und ich auf kein anderes Savegame ausweichen kann, dann frustet das extrem. Ebenso, wenn mein eigenes Savefile nach einem Systemabsturz einfach hinfort ist.Supraland erfindet das Rad nicht neu, aber alleine schon die Vermischung des Metroidvania-Prinzips mit den Portal-artigen Physikpuzzles und einer kindlichen Modellwelt ist eine fantastische Idee. Ohne die technischen Probleme wäre es eine Empfehlung für jeden Rätselfreund mit einem ausgeprägten Entdeckerdrang. Solltet ihr grundlegendes Interesse haben, kann ich euch die kostenfreie Demo ans Herz legen.