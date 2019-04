Furwind: PC-Plattformer erscheint für Switch, PS4 und PSVita

PC Switch PS4 PSVita

Mit Furwind hat das spanische Indie-Entwicklerstudio Boomfire Games im Oktober letzten Jahres einen farbenfrohen Pixel-Art-Plattformer für den PC veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Publisher JanduSoft haben die Macher nun auch eine Umsetzung für Nintendo Switch, PS4 und die Playstation Vita angekündigt. In Furwind begebt ihr euch als kleiner Fuchs auf ein episches Abenteuer, um eure Heimat, den Wald, von einer unheilvollen Dunkelheit zu retten.

Das Spiel ist in English, Spanisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch lokalisiert. Retail-Publisher Eastasiasoft wird zusätzlich zur Download-Version auch eine physische Collector's Edition für PS4 und PSVita über Play-Asia veröffentlichen. Der Preis liegt bei 34,99 US-Dollar. Die Box-Fassung wird jedoch streng limitiert sein. So werden nur 1.000 Exemplare für die PS4 und 1.500 Exemplare für die Playstation Vita produziert. Die Vorbestellungen sollen am kommenden Donnerstag, den 11. April 2019, starten. Die Box-Version bietet folgende Inhalte: