Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr: Umfangreicher Patch erscheint Ende Mai

PC XOne PS4 MacOS

Neocore Games haben für Ende Mai den bisher umfangreichsten Patch für Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr angekündigt. Dieser basiert auf dem Feedback der Community und wird das Spiel in manche der Kernmechaniken, wie zum Beispiel das Progressions-System, den Items und der Beute sowie das Kampfsystem stark verändern. Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Schnelleres, eingängigeres Gameplay bei allen drei spielbaren Klassen

Charakterentwicklung von Grund auf neu entwickelt

Level Cap von 80 auf 100 erhöht

Kampagne, Season 1 & 2 sind ab sofort im Online-Co-Op Modus für 2-4 Spieler verfügbar

Erweitertes und überarbeitetes Loot System (Neue Item-Kategorie, neue Item-Typen, neue Verzauberungen)

Erweitertes und überarbeitetes Crafting

Neue Endgame-Modi

Das Update ist kostenlos und wird am 28. Mai 2019 für den PC und kurz darauf auch für Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein. Eine vollständige Übersicht aller Verbesserungen und Änderungen könnt ihr dem Eintrag (auf Englisch) im offiziellen Community-Forum entnehmen, welcher in den Quellen verlinkt ist. Wie das neue, überarbeitete Kampfsystem aussehen wird, könnt ihr dem Trailer unter dieser News entnehmen.