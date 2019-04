Splinter Cell: Ubisoft-CEO erklärt die lange Wartezeit auf neues Spiel

PC 360 XOne PS3 WiiU

Während die Fans von Far Cry und Assassin’s Creed regelmäßig mit neuen Ablegern beglückt werden, müssen die Anhänger von Splinter Cell bereits seit fünf Jahren auf einen Nachfolger von Splinter Cell Blacklist (Testnote: (8.5) warten. In einem Interview mit IGN.com erklärte nun der Ubisoft-CEO Yves Guillemot die lange Wartezeit auf ein neues Spiel aus der Third-Person-Shooter-Serie. Wie er klarstellte, möchte man die Reihe nur zurückbringen, wenn man etwas Neues präsentieren kann, was angesichts der Erwartungshaltung der Fans nicht so einfach sei:

Wenn du ein neues Spiel machst, dann musst du sicherstellen, dass du etwas erschaffst, das sich stark genug von dem unterscheidet, was du vorher gemacht hast. Als wir das letzte Mal ein Splinter-Cell-Spiel entwickelt haben, hatten wir viel Druck seitens der Fans, die sagten: „Ändere das nicht, tue dies nicht, tue das nicht.“ Einige unserer Teams waren also recht nervös, wenn es darum ging, an der Marke zu arbeiten. Aktuell haben wir einige Leute, die sich Splinter Cell näher anschauen und sich um das Franchise kümmern. An einem Punkt werdet ihr also etwas dazu zu sehen bekommen. Mehr als das kann ich euch allerdings noch nicht sagen.

Wie Guillemot darüber hinaus anmerkte, liegt die Verzögerung auch darin begründet, dass alle anderen starken Ubisoft-Marken, wie etwa Assassin’s Creed, derzeit sehr erfolgreich sind und die Entwickler lieber an diesen, als an einem neuen Splinter Cell arbeiten wollen: „Und wir müssen uns daran orientieren, was unsere Teams gerne machen möchten“, so der Geschäftsleiter.