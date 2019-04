Little Big Planet: Einer der Originalentwickler arbeitet an C64-Port

PS3

Der Engländer Marcos Healey programmierte einst Spiele für die Lionhead Studios und arbeitet seit 2006 bei Media Molecule, den Entwicklern des Puzzle-Plattformers Little Big Planet. Während er hauptberuflich am 2019 erscheinenden Open-World-Titel Dreams mitarbeitet, beschäftigt sich Healey in seiner Freizeit mit einer C64-Portierung von Little Big Planet. Dazu veröffentlicht er nach und nach neue Videos auf seinem Twitter-Kanal, eines davon findet ihr am Ende dieser News. Healey strebt keinen 1:1-Port für den Brotkasten an, sondern will den Geist eines seiner Lieblingsspiele auf seinen Lieblingscomputer übertragen.

Das erste Little Big Planet erschien im Oktober 2008 für die PlayStation 3 und setzt auf ein niedliche Spielfigur, die in einer bunten Welt Blasen einsammeln und Hindernissen ausweichen muss. Die folgenden Serienteile und Ableger wurden durch einen Koop-Modus, zahlreiche Minispiele im Spiel und das individuelle Level-Erstellen erweitert. All dies wird es in Healeys Version nicht geben, hier liegt das Augenmerk auf den Jump-and-Run-Passagen im Flip-Screen-Stil und 2D-Levels, die an einigen Stellen räumliche Tiefe in das Gameplay einfließen lassen.