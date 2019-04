Games Week Berlin eröffnet: Sieben Tage Programm ums digitale Spielen

Die Games Week Berlin hat am gestrigen Montag ihre Pforten geöffnet. Sieben Tage lang dreht sich in der Hauptstadt alles um unser Lieblingshobby – Videospiele. Durch verschiedene Events sollen sämtliche Facetten der Branche abgebildet werden. Die Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten statt, ein Großteil jedoch in der Berliner Kulturbrauerei. Auch die heutige Verleihung des Deutschen Computerspielepreises ist Teil der Games Week. Erwartet werden insgesamt rund 15.000 Besucher, die Veranstalter betonen explizit, dass sie auch private Spieler willkommen heißen und nicht nur Branchenmitarbeiter und Journalisten.

Große Haupt-Events gibt es vier Stück im Rahmen der Games Week Berlin. Die Quo Vadis richtet sich an die Geschäftsleute der Videospielindustrie, ob Entwickler, Publisher oder Firma, die in den Markt einsteigen will. Die Womenize! hingegen richtet sich vor allem an weibliche Besucher, die bereits in der Branche arbeiten oder zumindest Interesse daran haben. In Workshops sollen ihnen Themen wie Spiele, Medien oder IT näher gebracht werden.

Auf der A Maze. / Berlin stehen die kreativen Köpfe, sowie die Kunst und Kultur von Videospielen im Fokus. Besucher können selbst Hand anlegen oder erfahren in Workshops und Vorträgen, wie die kreativen Köpfe an ihre Arbeit herangehen. Das Gamefest wird als die Hauptveranstaltung für private Besucher beworben, hier kann gespielt werden, es treiben sich einige Bekannte Gesichter aus der Branche herum und in Workshops können erste Grundzüge beispielsweise der Spieleprogrammierung erlernt werden.

Das komplette Programm der Games Week Berlin findet ihr auf der offiziellen Homepage der Veranstaltung. Während die Tickets für die komplette Woche bereits ausverkauft sind, könnt ihr für die vier großen Hauptveranstaltungen und den German Esports Summit 2019 noch Einzelkarten kaufen.