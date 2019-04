Fantasy General 2: SSI-Klassiker wird nach 23 Jahren wiederbelebt

PC

Fantasy General antraten. 2019 wartet in Fantasy General 2 - Invasion eine neue Herausforderung, die sich um verfeindete Clans und Legionen des Imperiums in einem vom Krieg heimgesuchten Land dreht. Das Land Keldonia in der Welt von Aer: 300 Jahre sind vergangen, seit der Schattenlord aus dem Fantasyreich vertrieben wurde. 23 Jahre ist es her, dass die Spieler in eben jenem Schlachtzug gegen den dunklen Herrscher im Hexfeld-Rundenstrategie-Titel antraten.

Für die von den Entwicklern als Neuauflage betitelte Fortsetzung ist nicht wie anno 1996 das (seit 2001 nicht mehr existierende) Studio SSI verantwortlich, sondern der österreichische Entwickler Owned by Gravity und der englische Publisher Slitherine. Letzterer hat bereits einige Erfahrung im Bereich der Strategiespiele aufzuweisen. So befinden sich Titel wie Warhammer 40.000 - Armageddon, Panzer Corps und Field of Glory im Portfolio der Briten.

Fantasy General 2 - Invasion soll wie im Original Rundenkämpfe bieten, in denen über 75 Einheiten aus einer fantasievollen Kreaturen-Palette (von Harpyien, Echsenmenschen und Trollmagiern bis zum Lindwurm) auf unterschiedlich großen Karten mit wechselndem Terrain antreten. Erfolgreiche Einheiten sammeln im Laufe der Kampagne Erfahrung und werden stärker, mächtige Helden können mit etwas Glück und Können zur Armee hinzustoßen. Jede Einheit verfügt über spezifische Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen, und kann zudem mit magischen Artefakten ausgestattet werden, die ebenso wie Gold in den Kämpfen erobert werden können.

Der Ankündigungs-Trailer zeigt noch keinerlei Spielszenen, sondern nur vertonte Zeichnungen, die den Fans des Originals vertraut sein werden. Erscheinen soll Fantasy General 2 - Invasion noch in diesem Jahr für PC, zeitgleich mit der Ankündigung ist das Spiel nun in die Beta-Test-Phase gestartet. Wieder mit dabei: der Zwei-Spieler-Hotseat-Modus, der mit den Massenschlachten auf zufälligen Karten und mit selbst zusammengestellten Armeen schon 1996 für stundenlangen Taktik-Spaß sorgte.