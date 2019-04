Mortal Kombat 11: Kitana im TV-Spot vorgestellt

PC Switch XOne PS4

NetherRealm Studios und der Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment haben mit der Prinzessin Kitana den nächsten spielbaren Charakter für Mortal Kombat 11 (im Preview) offiziell vorgestellt. Statt wie bisher ein Video mit Fähigkeiten und Fatality zu präsentieren, wurde der Charakter stattdessen in einem TV-Spot mit Live-Action-Szenen enthüllt.

Kitana ist eine 10.000 Jahre alte Prinzessin von Edenia, die lange Zeit glaubte, die echte Tochter des Imperators Shao Kahn zu sein, dem sie als eine seiner tödlichsten Kriegerinnen diente. Nachdem sie die Wahrheit erfuhr, stellte sie sich gegen ihren Ziehvater und wurde im Krieg um das Erdenreich getötet. Seit sie als böse Wiedergängerin zurück ins Leben geholt wurde, herrscht sie gemeinsam mit dem ebenfalls von den Toten wiedererweckten Liu Kang über das NetherRealm. Beide verfolgen nun ein gemeinsames Ziel - die Vernichtung aller Reiche!

Der Live-Action-Clip entstand laut Warner Bros. in Zusammenarbeit mit der Create Advertising Group, dem Animationsstudio Plastic Wax und dem Regisseur Joe Sill, der in der Vergangenheit unter anderem Werbespots für Nike und Lego, sowie diverse Musikvideos für die Violinistin und Sängerin Lindsey Stirling kreierte. Zuletzt arbeitete er an dem Film Stray, der Anfang diesen Monats in den USA veröffentlicht wurde. Den rund eineinhalb Minuten kurzen Trailer könnt ihr unterhalb dieser Zeilen bestaunen. Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April für PC, Xbox One und die PS4, sowie ab dem 10. Mai für die Nintendo Switch im Handel erhältlich sein.