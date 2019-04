In Spielen schlüpft man immer in andere Rollen, kann alles sein, Krieger, Zauberin, Monster oder auch Maschinenwesen. Doch wenn ihr die Wahl habt, bevorzugt ihr dann männliche oder weibliche Avatare?

Bereiche, in den vorwiegend Männer anzutreffen sind, gibt es einige. Das gilt aber nicht nur für bestimmte Berufsgruppen wie die Feuerwehr oder Politiker, sondern auch im Sektor der Computer- und Videospiele. Gewiss ist die Geschlechterverteilung innerhalb der Community unterschiedlich und wird bei Lebenssimulationen wieganz anders ausfallen als bei einem Weltraum-Shooter. Aber das soll auch gar nicht das Thema unserer heutigen Sonntagsfrage sein, in der Geschlechter allerdings dennoch eine zentrale Rolle spielen.Denn wir möchten von euch erfahren, welches Geschlecht ihr in Spielen für euren Avatar wählt, natürlich nur in Bezug auf Titel, die eine solche Auswahl zulassen. Spielt ihr als Mannoderlieber mit einer Heldin oder wählt ihr dort einen Charakter, der eurem tatsächlichen Geschlecht entspricht? Und wie sieht es bei den Frauen aus? Spielt ihr etwa in den genannten Rollenspielen, in einemoderlieber einen männlichen oder weiblichen Helden? Für den (männlichen) Ersteller dieser Umfrage ist die Antwort übrigens klar: Wenn die Wahl besteht, dann schlüpft er in RPGs, Action-Adventures und anderen Titel eigentlich immer in die Rolle des "anderen" Geschlechts. Bleibt nur noch die Frage, wie das bei euch aussieht.Genau das möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Lasst uns eure Antwort aber nicht nur in der unten eingebetteten Umfrage wissen, sondern verratet uns in den Kommentaren unter dieser News gerne, weshalb ihr euch in Spielen primär oder gar ausschließlich für einen Charakter eures eigenen Geschlechts oder eben des anderen entscheidet beziehungsweise wie stark ihr diese Entscheidung konkret vom Spiel abhängig macht.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.