Sony: Patent für VR mit Eye Tracking für Brillenträger angemeldet

Während die aktuelle Generation der Virtual-Reality-Headsets stetig weiter verbessert wird, bleibt die Verwendung der Geräte für Spieler mit Sehschwäche nach wie vor problematisch. Sony hat jetzt ein Patent für eine mögliche Lösung eingereicht. Wie Siliconera berichtet, handelt es sich dabei um eine Korrektionsbrille, die mit einem VR-Gerät verwendet werden kann.

In dem Patent beschreibt Sony die Probleme, die in Verbindung mit einer gewöhnlichen Brille und den Eye-Tracking-Systemen auftreten. Durch zusätzliche Gläser kann das Gerät die Blickrichtung des Nutzers nicht genau erfassen, was in Unschärfe, Verzerrungen, Reflexionen und anderen Nebeneffekten resultiert, zumal die Brille meist nicht zu 100 Prozent stabil sitzt.

Sonys Lösung beschreibt eine Korrektionsbrille, die statt dem VR-Headset als Quelle für das Eye-Tracking genutzt wird. Die Brille ist mit speziellen Sensoren ausgestattet, die erkennen, sobald der Spieler ein VR-Headset nutzen will und sich aktivieren, um den Blick des Nutzers zu verfolgen und die Informationen drahtlos direkt an das VR-Headset weiterzusenden.

Das Headset selbst könnte überdies im Inneren mit einer Kamera ausgestattet werden, mit der sich die genaue Position der Brille erfassen lässt, um so die Eye-Tracking-Präzision zu erhöhen. Ob das Patent jemals tatsächlich zum Einsatz kommt, wird die Zukunft zeigen.