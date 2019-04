Shadow of the Tomb Raider: DLC „The Path Home“ hat einen Termin

PC XOne PS4 Linux MacOS

Square Enix hat via Twitter den Veröffentlichungstermin für den inzwischen siebten DLC The Path Home für das Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) bekannt gegeben. Der neue Zusatzinhalt wird laut dem Publisher ab dem 23. April für PC, Xbox One und die PS4 exklusiv für alle Besitzer des Season Passes zum Download erhältlich sein:

Der neue Story-DLC setzt nach den Ereignissen in Shadow of the Tomb Raider an. Dabei muss Lara nicht nur ihre vermissten Verbündeten finden, sondern auch ein uraltes Geheimnis aufdecken. Der Season Pass kann entweder separat zum Preis von 29,99 Euro, oder als Teil der 90 bis 100 Euro teuren„Croft Edition“ erworben werden und bietet neben jeweils sieben Waffen, Outfits und Fähigkeiten auch sieben Herausforderungsgrüfte mit Story-Missionen.