Fleißig drehen sich die Rädchen im Hintergrund von GamersGlobal, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit. Was sich da in den Minen von Salmdorf tut, das erfahrt ihr im MoMoCa.

So einiges hat sich in der Vergangenheit bereits auf GamersGlobal getan, so manches wird in der Zukunft noch kommen. Doch weil Veränderungen nicht von selbst zustande kommen, wird im Hintergrund fleißig gewerkelt. Um ein paar Buzzwords zu verwenden, über die Dennis und Jörg heute plaudern: Brave-Browser, Bankeinzug, Demon's Souls, Sonntagsfrage. Wirklich alle Themen der heutigen Ausgabe des heutigen Montagmorgenpodcasts findet ihr in der Übersicht:

00:32 Einen wunderschönen Abmahn-Morgen

01:39 Dennis hat in Sekiro (im Test) von Mönchen auf die Mütze bekommen

überfordert... 03:37 ...hat aber fleißig mit Usern bezüglich des Probe-Abos E-Mails gewechselt

05:17 Auch der Bankeinzug für Abos hat ihn beschäftigt

13:45 Ab sofort unterstützt GamersGlobal den Brave-Browser

17:45 Die prall gefüllte GG-Woche in der Vorschau: Es gibt Tests zu Shovel Knight: Showdown , Hellblade - Senua's Sacrifice und Nintendo Labo VR. Jörg plant des weiteren eine Viertelstunde zu The Elder Scrolls - Blades . Auch eine Preview zu Trine 4 haben wir noch in petto.

-Letsplay läuft sehr gut 25:05 Die GamersGlobal-User haben gemischte Meinungen zu Virtual Reality und Dennis und Jörg gemischte Interpretationsansätze auf Basis der Sonntagsfrage

28:43 Für den nächsten WoSchCa haben wir ein Interview mit den Retroplace-Betreibern

29:43 Bei der Gelegenheit: Es gibt mehr GG-Podcasts als den MoMoCa

31:09 Endlich Userfragen! Nuwanda findet YouTube-Feedback spannend...

findet YouTube-Feedback spannend... 32:58 ...und will wissen, ob wir unseren Pile of Shame verkleinert haben

35:39 vanni727 ist irritiert von unseren Green Man Gaming-Partnerlinks

ist irritiert von unseren Green Man Gaming-Partnerlinks 38:09 Wir sagen Tschüss und bis Freitag!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!