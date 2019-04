Nintendo Direct: Neue Episode angeblich noch diese Woche

Switch

Nintendo wird angeblich noch in dieser Woche eine neue Episode von „Nintendo Direct“ ausstrahlen. Das will die Redaktion von Gaming Intel von einer nicht näher genannten „exklusiven Quelle“ erfahren haben. Die Quelle, die laut Gaming Intel in der Vergangenheit bereits mehrfach solide Infos geliefert haben soll, hat auch einen konkreten Datum genannt.

Laut dem Insider soll die neue Episode am kommenden Donnerstag, den 11. April 2019 ausgestrahlt werden. Um wie viel Uhr genau die neue Folge live übertragen wird, verriet der Insider nicht. In Hinblick auf das Datum würde es passen, denn Nintendo bringt die neuen Direct-Episoden üblicherweise am Anfang eines Monats. Auch findet die Ausstrahlung stets an einem Donnerstag statt. Nintendo selbst hat bisher allerdings noch nicht offiziell angekündigt.