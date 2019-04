Supraland: Deutsches „Miniatur-Zelda“ erschienen // Demo-Download

PC

Fast 14 Monate entwickelte sich das Actionadventure Supraland vom deutschen Entwickler Supra Games im Early Access auf Steam weiter und konnte dabei 97% der über 220 wertenden User überzeugen. Am Wochenende wurde die Miniatur-Open-World nun zu einem ermäßigten Eintrittspreis von 13,39 Euro für alle geöffnet.

Nicht nur, dass die Entwickler Zelda, Metroid und Portal als Inspirationsquellen nennen und unverkennbare Elemente dieser drei so unterschiedlichen Titel in Supraland einbauten, die Spieleinteilung geben sie auch gleich in Bild und Wort mit: Metroidvania, Erkundung, Rätsel-Design, Kampf. Die Story ist hier eher Nebensache, ihr sollt selbst einen Weg finden, Abenteuer in der großen kleinen Welt zu erleben. Dabei kommt ihr im Laufe der Zeit an immer neue Fähigkeiten, mit denen ihr immer kniffligere Rätseleinlagen und Kämpfe (die wie in einem unkomplizierten und schnellen Ego-Shooter ablaufen) erfolgreich bestehen könnt und so an Orte der bunten Welt vordringt, an denen die Entwickler noch die eine oder andere Überraschung versteckt haben wollen.

Eine Demo zum ungewöhnlichen 3D-Abenteuer findet ihr auf der Steam-Seite. Wenn ihr euch noch nicht so recht ein Bild von der Beschreibung machen könnt, schaut euch den folgenden Trailer oder eines der zahlreichen auf YouTube kursierenden Gameplay-Videos an.