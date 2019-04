GamersGlobal mit Brave-Unterstützung, Trinkgeld in Kryptowährung BAT

Ein werbeblockender, schneller Browser vom Mozilla-Mitgründer, der optional ein Medien-Budget auf die besuchten Websites verteilt oder das Verteilen von Trinkgeld erlaubt: Wieso eigentlich nicht?

Einfach mal was ausprobieren am Sonntagabend: Auf Hinweis eines abo-uninteressierten Users hin (hallo Pascal) haben wir GamersGlobal kurzerhand bei Brave angemeldet. Das ist ein noch relativ neuer, adblockender Browser, der als „Chrome ohne Google“ bekannt ist, und hinter dem unter anderem der Mozilla-Mitbegründer Brendan Eich steckt.

Der minimalistische Browser (den es für die wichtigsten Plattformen gibt, auch iOS und Android) wirbt mit seiner Schnelligkeit und damit, dass er Anzeigen, Tracker und so weiter unterdrückt. Außerdem erlaubt er es Usern, Trinkgelder auf Websites dazulassen und ein freiwilliges monatliches Medien-Budget (via Brave Rewards) automatisch auf die besuchten Websites zu verteilen, je nachdem, wie oft und lange man sie besucht. Das passiert in einer Kryptowährung namens BAT (für Basic Attention Token), die sich dann wiederum durch die teilnehmenden Websites in Euro umwandeln lässt.

Außerdem: Wer sich über den folgenden Link den Brave-Browser herunterlädt und auch „minimal nutzt in den nächsten 30 Tagen“, bringt uns eine Referral Fee von etwa 5 Dollar ein: Download-Link Brave Browser.

Als immer noch teilweise anzeigenfinanzierte Website müsste uns Brave eigentlich ein Dorn im Auge sein, aber a) befinden sich die Anzeigenerlöse im steten Sinkflug und b) denken wir uns: „Wenn einige User schon adblocken, wieso dann nicht wenigstens indirekt noch ein paar Euro machen dabei.“ Beziehungsweise für Premium-User schalten wir ja die Anzeigen sowieso ab, sie können Brave natürlich ebenfalls nutzen.

Wie vergleichbare Adblocker arbeitet Brave mit Blacklists, erlaubt aber auch nichttrackende Werbung via Whitelists. Brave spricht davon, „mindestens so gut zu blocken wie uBlock Origin“ (ein plattformübergreifender Adblocker).

Wir werden euch natürlich in einem der kommenden Momocas berichten, ob und was Brave uns gebracht hat. Oder ob es nur eine krude Sonntagabend-Idee war...