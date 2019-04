Breach: Early-Access-RPG wird eingestellt, Studio QC Games geschlossen

PC

Am Ende waren es nur noch gut 40 Spieler im Durchschnitt, die sich das Koop-Action-Rollenspiel Breach des von ehemaligen BioWare-Entwicklern gegründeten Studios QC Games im Early Access ansehen wollten. Dabei lagen die Zahlen auch zum Start im Januar 2019 nur unwesentlich höher, wie die Charts-Analyse auf Steam zeigt. Offenbar war dieser misslungene Start des kostenpflichtigen Starter-Pakets für das später als Free-to-Play-Titel geplante Breach finanziell für das Indie-Studio aus Texas nicht mehr zu stemmen. Bereits seit dem 3. April sind alle Tätigkeiten von Seiten der Entwickler eingestellt, die Server sollen zunächst noch online bleiben. Spielern, die bis vor kurzem Geld und die firmeneigenen QC Points investiert haben, wurde eine problemlose Rückerstattung angeboten.

Die Idee hinter Breach war, vier Charaktere in den Kampf gegen einen Dämon in einem Dungeon voller Monster zu schicken, wobei die Figuren entweder von der KI oder anderen Spielern gesteuert werden sollten. Ein nicht an feste Klassen gebundenes Fertigkeitensystem sollte einen unkomplizierten Zugang zu den schnellen Third-Person-Matches im Dungeon-Crawler-Ambiente ermöglichen. Bei den Spielern kam das bisherige Ergebnis eher mäßig an, in den Steam-Reviews, von denen nur 52 Prozent das Spiel weiterempfehlen, wird neben kaum erfolgten Fortschritten und Verbesserungen im Spiel seit dem Start vor knapp drei Monaten der unprofessionelle Umgang von QC Games mit den Usern kritisiert (Launcher mit Spyware, Forum-Bans). Die Entwickler hatten seit 2015 an Breach gearbeitet.