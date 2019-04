GG-Rückblick KW 14/2019: Redaktionelle & User-Inhalte // Vor 5 Jahren & mehr

Anthem ab 36,45 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 13: Rückblick von Sonntag, 31. März, bis Samstag, 6. April 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In der vergangenen Wochen haben wir unter anderem die Preview zu Days Gone sowie die Tests zu Outward und Tropico 6 veröffentlicht. Ebenfalls Premium-exklusiv sind die jüngste Ausgabe von Jörgspielt, der WochenSchlussCast oder auch die Stunde der Kritiker zu Warcraft 2. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Unsere beiden Aprilscherze wurden von euch gut aufgenommen, aber auch ernstere Themen wie der Hintergrundbericht von Kotaku zur Entwicklung von Anthem oder die Ermahnung durch die EU in Richtung von Valve und andere Unternehmen in Bezug auf das Geo-Blocking trafen auf euer Interesse. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 7. April:

❸ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Liste der Exklusivspiele im Epic Games Store (Stand 5.4.2019)

Bei all den Clients kann schonmal ein wenig die Übersicht verlorengehen, welcher Titel eigentlich wo erscheint. Welche Spiele (zeit-)exklusiv im Epic Games Store erhältlich sind oder noch veröffentlicht werden, zeigt euch unsere Auflistung.

» stirbt 1000 Tode in „Sean Bean - Shadows die twice“ «

— PatStone99 am 6. April 2019

❹ ⚊ Community-Inhalte

In den vergangenen sieben Tagen sind unter anderem vier User-Checks erschienen, darüber hinaus erfahrt ihr in jeweils einer Plus-Galerie, welche Spiele euch im laufenden Monat erwarten und welche Titel einige unserer User im März gespielt haben.

❺ ⚊ KW 14/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Vor kurzem haben wir unsere Preview zur Elsweyr-Erweiterung von The Elder Scrolls Online veröffentlicht – der Test des Hauptspiels liegt hingegen bereits fünf Jahre zurück. Zu den Newsthemen gehörten seinerzeit eine Aussage von Tim Sweeney zur Zukunft von VR oder auch die Suche nach Kopien der E.T.-Spiele. In unserem damaligen Aprilscherz stellten wir euch (unter anderem) eine Art „8-Bit-Version“ der GG-Website vor.