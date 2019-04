Xbox Game Pass Ultimate: Microsoft kombiniert den Pass und Xbox Gold

XOne

Der Redmonder Hersteller Microsoft wird in naher Zukunft mit „Xbox Game Pass Ultimate“ ein neues Abo-Modell vorstellen, das den Xbox Game Pass und Xbox Live Gold miteinander kombiniert. Dies verriet der Thurrott-Redakteur Brad Sams auf seinem YouTube-Kanal. Demnach soll das Ultimate-Abo zum Preis von 14,99 US-Dollar monatlich angeboten werden.

In den USA kosten sowohl Xbox Live Gold, als auch der Xbox Game Pass monatlich jeweils 9,99 US-Dollar. Mit dem Ultimate-Abo können die Spieler also monatlich fünf US-Dollar und somit jährlich bis zu 60 US-Dollar sparen. Wie der Preis hierzulande ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Laut Sams wird Microsoft ein spezielles Insider-Programm für das kombinierte Abo haben. Der Zugang wird die Teilnehmer bis zum offiziellen Release monatlich einen Dollar kosten. Ähnliches berichtet auch The Verge. Microsoft hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.