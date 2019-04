Bluepoint: Nächstes Remake aufwendiger als Shadow of the Colossus

Schon im März letzten Jahres gab Bluepoint bekannt, dass man nach der Neuauflage von Shadow of the Colossus (Testnote: 8.5) erneut an einem Remake arbeitet. Wie der Studio-Technical-Director Peter Dalton im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco verriet, ist das neue Projekt sogar noch umfangreicher und aufwendiger, weshalb das Entwicklerteam es nicht mehr als Remake, sondern als eine „neue Vision“ bezeichnet:

Wir bezeichnen Shadow of the Colossus aufgrund der Komplexität des Projekts nicht als Remaster, sondern als Remake. Was unser nächstes Projekt betrifft, so sprechen wir hier von einer neuen Vision, da es weit darüber hinausgeht, was wir noch bei Shadow of the Colossus für möglich gehalten haben.

Um welchen Titel es sich konkret handelt, verriet Dalton nicht. Da Bluepoint meist eng mit Sony zusammenarbeitet und in der Vergangenheit bereits mehrere Projekte für die PS4 ablieferte, spekulieren die Fans, dass es sich dabei um eine lange geforderte Neuauflage von Demon’s Souls (im User-Artikel) handeln könnte. Erst im Februar dieses Jahres verriet Kotakus Redakteur Jason Schreier, dass der Titel ein Remaster erhalten wird. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings bisher noch nicht. Man kann also durchaus gespannt sein, was Bluepoint als nächstes ankündigt. Möglicherweise wird die diesjährige E3 mehr Licht in die Sache bringen.