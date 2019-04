PC Switch MacOS

Den Football Manager gibt es seit geraumer Zeit auch in der abgespeckten Touch-Version. Im eShop-Check erfahrt ihr, ob die 2019er-Version auf der Switch technisch und von der Bedienung her überzeugt.

Die Matchengine ist unansehnlich, verschafft aber Übersicht und bildet die Aktionen der unterschiedlich befähigten Spieler gut ab. Jederzeit kann ich pausieren, um etwa Statistiken anzuschauen oder Vorschläge des Co-Trainers umzusetzen.

Der Ballast ist weg

Wird gerade keine Spielszene angezeigt, gibt es trotzdem zahlreiche Informationen.

Die taktischen Möglichkeiten sind extrem umfangreich. Einstellungen und Rollen kann ich für einzelne Spieler je nach Position speichern.

Technik und Steuerung

Der Lohn einer langen Saison: Der durchaus realistische zweite Platz.

Fazit

Fußballmanager

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Spielzeit: Problemlos mehr als 100 Stunden

Erhältlich seit 27.11.2018 für 34,99 Euro

In einem Satz: Auch in der Switch-Variante sehr gut spielbarer Fußballmanager für "nur noch eine Partie".

Dervon Sports Interactive ist mit seiner 2019er-Auflage erstmals offiziell in Deutschland erschienen ( zum GamersGlobal-Test vom Football Manager 2019 mit der Note 8.5 ). Seit 2015 gibt es von den Manager-Spielen auch eine Touch-Variante. Um herauszufinden, ob Weniger Mehr ist, habe ich denfür die Switch einem Langzeittest unterzogen.Auf der Switch könnt ihr maximal drei Länder mit ihren Ligen intensiv berechnen lassen und alsTrainer in sie wechseln. Das finde ich nicht so schlimm, denn auch am PC habe ich nie die Liga gewechselt. Ich habe mich für den BVB, die drei deutschen Ligen sowie die ersten beiden englischen Ligen entschieden. Das ergab dann 3,5 von 5 Sternen bei der Berechnungsgeschwindigkeit. Tatsächlich waren sowohl die Berechnungen als auch das Speichern recht flott. Toll: Im Laufe der der Saison gab es keine spürbaren Geschwindigkeitseinbußen.Stark reduziert wurden die Interaktionen mit den Medien und Spielern, die ich beim großen Bruder mit zunehmenden Spielverlauf ohnehin nervend finde. Ganz entfernt wurden sie aber nicht, denn beispielsweise beim Abschluss des Transferfensters meldet sich schon mal ein Redakteur und hin und wieder fragt ein selten eingesetzter Spieler nach, wie es weitergeht. Der Fokus liegt nun aber deutlich mehr auf Taktik und Transfers und das tut dem Spiel gut. Unter der Haube sitzt die gleiche Match-Engine. Lizenzrechtlich gibt es hingegen scheinbar einige Stolpersteine. Die Topteams spielen im Champions Cup und wenn ihr beispielsweise auf Manchester United trefft, gibt es kein Originallogo. Viele Spieler sind mit Bildern versehen, mein nicht ganz unbekannter Rechtsaußenhingegen nicht.Neben den flotten Berechnungen kann die Switch-Version auch bei der Steuerung Punkte sammeln. Die jeweils sinnvollsten Optionen bekomme ich über die Y- und B-Knöpfe angeboten. Mit X rufe ich das Kontextmenü auf. Über die Schultertasten steuere ich den Spielfortschritt oder rufe weitere Menüs auf. Der linke Analogstick bewegt den Mauscursor, der rechte erlaubt das Scrollen in Listen. Die namensgebende Touch-Steuerung habe ich nie sinnvoll verwenden können. Insgesamt war ich aber positiv davon überrascht, wie flott die Basics via Controller von der Hand gehen.Allerdings fand ich es doch etwas mühselig, in die Tiefen des Spiels einzusteigen und weitergehende Statistiken anzuschauen oder Spieler zu vergleichen. Auch Vertragsverhandlungen gehen am PC leichter von der Hand. Denn bei diesen umfangreichen Aktionen fällt der Geschwindigkeitsvorteil, den ich mit der Maus habe, mit der Zeit doch spürbar auf. Auch das Ändern der Aufstellung ist etwas nervig, denn ich muss stets scrollen und Spieler per Drag and Drop verschieben. Gespielt habe ich allerdings ausschließlich im Handheld-Modus. Denn einen Grund, zu Hause nicht zur PC-Version (zumal Touch auch auf dem PC erhältlich ist) zu greifen, ist allenfalls das Entspannte Managen auf der Couch.Die abgespeckte Touch-Version hat bei einem wichtigen Punkt nicht abgespeckt: Dem Spielspaß. Auch wenn die Steuerung naturgemäß schwerer von der Hand geht als am PC, gleicht der Mobilitätsvorteil dieses Manko mehr als wieder aus. Durch Patches hat sich im Laufe der Spielzeit auch der Bedienkomfort noch etwas verbessert. Auffälligste Macke bleibt die teils exorbitante Chancenzahl, die ich, gerade im Vergleich zum Gegner, für Tore brauchte. Allerdings hatte ich auch viele Torchancen. Als ambitionierter Fußballmanager könnt ihr aus technischer Sicht und auch im Hinblick auf die Steuerung bedenkenlos zur mobilen Switch-Version greifen.