Assassin's Creed Kingdom: Nächstes Spiel mit einem Wikinger-Szenario?

Der nächste Ableger der Assassin’s-Creed-Serie wird möglicherweise mit einem Wikinger-Szenario aufwarten. Hinweise darauf wurden kürzlich im MMO-Shooter The Division 2 (Testnote: 9.0) entdeckt. So machte ein Assassin's-Creed-Wiki-User auf ein Easter-egg in Ubisofts Spiel aufmerksam. Dabei handelt es sich um ein Poster mit der Aufschrift „Valhalla“, auf dem ein Wikinger zu sehen ist, der einen Assassinen-Umhang trägt und einen Speer in der linken Hand hält. In seiner rechten Hand ist zudem eine Kugel zu sehen, die sehr dem Edenapfel ähnelt.

Wie PC Gamer ausführt, wurde eine Verbindung zum Edenapfel bereits in Assassin’s Creed 2 (Testnote: 9.5) durch Idun, die nordische Göttin der Jugend und der Unsterblichkeit, hergestellt. Kotakus Redakteur Jason Schreier meldete sich ebenfalls zu Wort, bestätigte den Fund und verriet, dass er bereits vor einigen Monaten von mehreren Quellen erfuhr, dass das nächste Assassin’s Creed den Codenamen „Kingdom“ trägt und sich um die nordische Mythologie drehen wird. Da das Franchise dieses Jahr pausiert, wird ein neuer Ableger voraussichtlich erst 2020 erscheinen. Dann sollen aktuellen Spekulationen zufolge auch die beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft (Xbox Scarlett, PS5) auf den Markt kommen.