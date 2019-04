Crowdfunding: Jörg will die Demon's Souls, Dämon hat u.U. was dagegen

PS3

Es ist wieder soweit: Da immer noch niemand die tiefenmasochistische Ader des GG-Chefredakteurs entlarvt hat, hofft er erneut auf Sadisten, die ihn "zwingen" wollen, ein Souls-Letsplay zu "erleiden".

Aktion: Demon's Souls 480€ 1250 Folgen 5-14 1875 Folgen 15-19 Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den Balken voll zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Demon's Souls" hinter eure Usernummer (siehe Profil):

Es kann nur einen geben! Einen, der es allen zeigte! Einen, der den Ziegendämon besiegte, bevor er überhaupt realisierte, dass das jetzt der gefürchtete Ziegendämon ist! Natürlich ist die Rede von MIR. Ich bin der Eine! Ihr seid, wenn ihr wollt, der Andere: Nämlich der menschenfreundliche Crowdfunder, der aus purem Altruismus und fernab jedweder Am-Leid-und-Versagen-des-mutigen-Schwaben-Delektiergelüste bereit ist, mich ein weiteres Mal auf die Piste eines From-Software-Titels zu schicken. Und wenn es genügend Andere gibt, dann steigt schon in Kürze das Letsplay zu Demon's Souls!

Die ersten vier Folgen gibt es bereits frei für alle (siehe Links rechts oben. Das wollte ich immer schon mal so schreiben!). Wie schon angekündigt, wird das Letsplay dieses Mal wirklich nur Crowdfundern vorbehalten bleiben, kostenlos mitgucken geht nicht. Ob man es dann nach Ende freigibt, kann man dann ja immer noch entscheiden, aber ich denke nicht. Also: Ab 5 Euro seid ihr dabei und seht auch mindestens zehn Folgen (sonst wird das Letsplay nicht gemacht).

Denn ähnlich wie bei den letzten Letsplays funktioniert das Ganze so: Kommen 1250 Euro zusammen (für die ersten zehn etwa 30minütigen Folgen), wird das Letsplay realisiert, danach muss immer am Sendetermin der letzten Folge einer Fünferstaffel die nächste Fünferstaffel (statt Dreierstaffel wie zuletzt) finanziert sein, also weitere 625 Euro im Korb liegen. Beispiel: Am Ende von Folge 14 (da wir ja kostenpflichtig mit Folge 5 beginnen) müssen die Episoden 15-19 finanziert sein. Sind nur z.B. 15 bis 17 finanziert, endet das Letsplay, in diesem Fall mit Folge 17. Für Neueinsteiger: Es klingt sehr viel komplizierter, als es ist...

Da mich in dem Mini-Letsplay zu Demon's Souls einige Dinge genervt haben, werde ich vor der ersten bezahlten Folge:

Mich per Wiki einlesen, wie genau das mit dem Wieder-Mensch-Werden funktioniert

Mich per Wiki informieren, ob ich irgendetwas zu der "Welt-Tendenz" wissen muss

Vom PS3- auf einen PS4-Controller wechseln

Wie üblich gilt: Sollte das Mindest-Crowdfundingziel nicht erreicht werden, und zwar nicht bis spätestens 12.4.2019, erhalten die Spender ihr Geld zurück (und die Spezial-Medaillen verschwinden wieder). So öffnet also eure Tornister, gebet her eure Seelen, auf dass ich erneut sterben darf!