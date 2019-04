Humble-Monthly-Bundle im Mai mit Assassin's Creed Origins

PC

Humble hat soeben das Einstiegsspiel für das Monthly-Bundle im Mai bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um Ubisofts Open-World-Action-Adventure Assassin’s Creed Origins (Testnote: 9.0), das ihr direkt nach dem Abschluss des 12 US-Dollar (umgerechnet rund elf Euro) teuren monatlichen Abonnements über den Ubi-Client herunterladen und spielen könnt.

Das Abo könnt ihr anschließend gleich wieder kündigen und behaltet nicht nur das Spiel, sondern auch alle weiteren Titel, die Humble für dieses Bundle vorgesehen hat. Diese Spiele werden wie üblich erst Anfang des nächsten Monats - in diesem Fall am 3. Mai 2019, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) - bekannt gegeben. Auf zehn Prozent Rabatt im Humble Store und den Zugriff auf die Humble Trove müsst ihr beim Abbruch des Abonnements allerdings verzichten.

Mit dem Start des neuen Monthly-Bundles hat Humble auch die restlichen Spiele des April-Monats bekannt gegeben. Neben dem Taktik-Rollenspiel Mutant Year Zero - Road to Eden (Testnote: 8.5), dem Aufbauspiel Northgard (samt Soundtrack als MP3 und FLAC), dem Online-Prügelspiel Absolver: Downfall und dem 2D-Action-Adventure Minit, sind noch der Online-Shooter Tannenberg, das Puzzle-Spiel She Remembered Caterpillars, der Platformer Steel Rats, das Metroidvania Dandara und das Humble-Original A Short Hike im Paket enthalten.