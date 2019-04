noclip: 15-teilige GDC-Interview-Reihe und Telltale-Doku angekündigt [U]

Update vom 10.04.2019:

Mittlerweile sind die ersten beiden Video-Interviews von der GDC erschienen. Wir werden die News entsprechend aktualisieren, wenn die nächsten Aufnahmen eintrudeln. Im Folgenden binden wir euch den direkten YouTube-Link der Filmchen ein:

News vom 5.4.2019:

Natürlich war diesen März auch noclip auf der GDC in San Francisco und hat über 20 Interviews mit Entwicklern, Publishern, Kreativen und Influencern, sowie Designer-Legenden und weniger bekannten Köpfen der Spielebranche geführt. 15 davon sollen in kurzer Videoform nacheinander in den nächsten Wochen erscheinen. Patreon-Mitglieder können aktuell über die Reihenfolge der Veröffentlichung abstimmen. Einen zweiminütigen Teaser-Trailer zur Interview-Serie haben wir euch unter der News eingebunden. Nachfolgend eine Liste der geführten Gespräche, die jeweils ein Filmchen bilden werden:

Tarn Adams (Bay 12 Games): Geschichte und Entwicklung von Dwarf Fortress

Suda51 (Grasshopper Manufacture): 20 Jahre Grasshopper Manufacture

Brian Mitsoda (Hardsuit Labs) und Christian Schlütter (Paradox): Die Rückkehr von Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Justin Ma und Matthew Davis (Subset Games): Entwicklung und Design von Faster Than Light und Into the Breach

Noel Berry (Celeste Team): Die Entwicklung von Celeste

Jamie Cheng (Klei): Die Entwicklung von Don't Starve

Tina Sanchez (Respawn): Charakter-Design von Apex Legends

Emma Kinema (Game Worker's Unite): Argumente für eine Designer-Gewerkschaft in der Spielebranche

Raphael Van Lierop (Hinterland Games): Die Entwicklung von The Long Dark

Lisette Titre-Montgomery (Double Fine): Wie hat sich Art-Design in den letzten 20 Jahren verändert?

Evan Greenwood (Free Lives) und Richard Pieterse : Über Genital Jousting , Toxische Maskulinität und Penis-Physik

William Barr (Billy Goat): Das Design von SuperMarket Shriek

Chandana Ekanayake (Outerloop Games): Falcon Age und kulturelle Repräsentation

Megan Farokhmanesh : Influencer-Kultur und die Zukunft von YouTube

Rami Ismail (Vlambeer): Organisation der virtuellen Konferenz gamedev.world

Steven Kick (NightDive Studios): Die Neuerschaffung von System Shock

Des Weiteren hat noclip mit "Project Telltale" ein Spezialprojekt angekündigt, das sich intensiv mit dem Ende letzten Jahres geschlossenen Studio Telltale Games beschäftigen wird. Es werden nicht nur einige Ex-Mitarbeiter zu Wort kommen, auch soll die turbulente Geschichte des durchaus beliebten und erfolgreichen Entwicklers beleuchtet werden. Veröffentlichungstermin wird noch bekanntgegeben.

Zudem hat sich Danny O'Dwyer in seinem Sonder-Kommentar-Format "Bonus-Level" zur aktuellen Diskussion zu Sekiro, Schwierigkeitsgraden in Spielen, sowie der künstlerischen Freiheit im Design und der allgemeinen Zugänglichkeit von Computerspielen geäußert. Neben den sozialen Medien und der Fachpresse beschäftigt sich auch GamersGlobal aktuell mit dem Thema in unserer Rubrik der Wochenend-Lesetipps KW 14. Das gut 15-minütige noclip-Video haben wir euch in den Quellen hinterlegt.