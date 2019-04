Steam: Gratiswochenende mit Dead by Daylight, Call-of-Duty-Sale & mehr

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight kostenlos ausprobieren. Der Download ist etwa 22 GB groß und ihr könnt die Live-Server bis zum kommenden Sonntag, den 7. April, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) betreten. Bis Mittwoch, den 10. April, um 19:00 Uhr ist das Spiel außerdem um die Hälfte im Preis reduziert.

Darüber hinaus wurde ein Franchise-Sale zu Call of Duty gestartet und als Tagesangebote gibt es Furi und die Project-Cars-Serie. Anlässlich der gestrigen Verleihung der British Academy Game Awards werden überdies Rabatte auf Overcooked 2, Two Point Hospital (Testnote: 7.0), Subnautica (Testnote: 8.0), Life is Strange 2 (Testnote: 8.0) und diverse weitere Titel gewährt.

Nachfolgend eine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):