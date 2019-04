Octopath Traveler: PC-Version bestätigt, Termin + Trailer [Update]

PC

Octopath Traveler ab 53,45 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 16. April 2019, um 11:35 Uhr

Inzwischen hat der Publisher Square Enix den Titel auch offiziell für den PC angekündigt. Die Umsetzung für Windows wird ab dem 7. Juni dieses Jahres via Steam erhältlich sein. Dazu wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Originalmeldung vom 5. April 2019, um 11:35 Uhr

Das seitens der Fans und Presse viel gelobte Japano-Rollenspiel Octopath Traveler (Testnote: 8.5) ist bisher nur exklusiv für Nintendos Hybridkonsole Switch erhältlich. In naher Zukunft wird der Titel aber offenbar auch für den PC veröffentlicht. Einen entscheidenden Hinweis darauf lieferte mal wieder ein Eintrag in der Datenbank des koreanischen Rating Boards.

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, hat das Game Rating and Administration Committee of Korea dem Port eine Altersfreigabe „ab 12 Jahre“ erteilt. Als Publisher wird Bandai Namco aufgeführt, der regelmäßig Titel für Square Enix in Korea vertreibt. Die Switch-Version wurde im Juli letzten Jahres veröffentlicht. Das Spiel entführt euch in das Fantasy-Reich Orsterra, wo ihr mit acht Helden mit eigenen Geschichten und Talenten epische Abenteuer erlebt. Mit Octopath Traveler - Champions of the Continent arbeitet der Entwickler Silicon aktuell an einem Prequel, das als Free-to-play-Titel mit Mikrotransaktionen exklusiv für Android und iOS erscheinen soll.