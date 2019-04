PC XOne PS4

Sekiro - Shadows Die Twice ab 54,59 € bei Green Man Gaming kaufen.

Sekiro - Shadows Die Twice ab 54,50 € bei Amazon.de kaufen.

Kann man sich wirklich objektiv über das Gameplay beschweren, wenn einem Sekiro - Shadows Die Twice zu schwer vorkommt? Die Seite spielkritik.com ist dieser Frage nachgegangen. Außerdem dabei in den neuen Wochenend-Lesetipps: Ein Bericht über die Pannenhelfer von Elite - Dangerous, die Gründung von Spielegenres, den allerersten Check auf GamersGlobal, die Geschichte der Konsolen und bekloppte Dinge, die man in bekannten Spielen so anstellt.

Schwierigkeitsgrade - Worüber reden wir eigentlich?

spielkritik.com am 2.4.2019, von Johannes Alvarez

Sekiro - Shadows Die Twice macht vieles anders und gilt durch die fehlende Koop-Komponente als schwerer zu meistern als das verwandte Dark Souls. „Es dauert nicht lange und: Tada, da war sie wieder, die altbekannte Diskussion über Schwierigkeitsgrade und der Frage nach Zugänglichkeit von Gamedesign“, heißt es auf spielkritik.com. Doch dort tut man sich schon mit der Analyse schwer: „Eine objektive Sichtweise auf Spiele ist innerhalb der Qualitätsdebatte nicht möglich.“ Und so wird hier nicht das Spiel kritisiert, sondern die Kritiker. Das regt vor allem in den Kommentaren einige Denkanstöße zum Thema an.

The Fuel Rats: Pannenhelfer im Weltraum

spiegel.de am 29.3.2019, von Benedikt Plass-Fleßenkämper spiegel.de am 29.3.2019, von Benedikt Plass-Fleßenkämper

Ich habe vor einigen Wochen in den Lesetips von ein paar Spielern berichtet, die in Elite - Dangerous aufbrachen um einen gestrandeten Freund aus den Weiten des Weltraums zurückzuholen. Über diese „Fuel Rats“ hat nun auch Spiegel Online berichtet und gibt Einblicke in die Rettungsaktion mit Blogeinträgen und Videos. Außerdem kommen die Beteiligten selbst zu Wort, etwa der 27-jährige Malte aus Bremen: „Anderen zu helfen, ihre hart verdienten Schiffe zu behalten und ihnen beizubringen, nicht wieder in eine solche Situation zu geraten, ist auf einer sozialen Ebene belohnend.“

Diese Spiele gründeten Genres

playerone.com am 6.3.2019, von adrianodadamo playerone.com am 6.3.2019, von adrianodadamo

Zelda-Likes gibt. „Eines der etabliertesten Genres, welche auf einem Spiel basieren, ist das der Metroidvanias. Die Grundlage dafür ist eine Kombination aus den beiden Reihen Metroid und Castlevania. Metroidvanias stehen und fallen mit dem Leveldesign.“ Was braucht es um ein Spielegenre zu begründen? Innovation, Nachahmer und dessen pure Masse, meint der Autor in diesem Beitrag und zählt auf, welcher Titel dem Rogue-Genre zum Erfolg verhalf, wie das Stealth-Genre zu seinem Namen kam und warum es ein Genre namens-Likes gibt. „Eines der etabliertesten Genres, welche auf einem Spiel basieren, ist das der Metroidvanias. Die Grundlage dafür ist eine Kombination aus den beiden Reihenund. Metroidvanias stehen und fallen mit dem Leveldesign.“ Aus dem GamersGlobal-Archiv: Der erste User-Check

gamersglobal.de am 22.9.2011, von FLOGGER Die gestiegene Anzahl an User-Checks in den vergangenen Wochen dürfte euch nicht entgangen sein. Begonnen hat alles im September 2011 mit einem Arcade-Check zum Vertikal-Shooter Radiant Silvergun. Dieser Titel wird nur eingefleischten Fans etwas sagen. Das war damals bereits so, als der Titel bis dahin nur auf Arcade-Automaten und auf Segas Saturn-Konsole ausschließlich in Japan erschienen war. GG-User FLOGGER suchte sich den neu auf Xbox Live veröffentlichten Oldie für den ersten Arcade-Check und damit den ersten GamersGlobal-Check überhaupt aus. Das milde Urteil: „Radiant Silvergun ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass gutes Gamedesign zeitlos ist. Fans klassischer Shooter sollten sich dieses Juwel aus Treasures Schatzkiste auf keinen Fall entgehen lassen.“ Fundstück der Woche: Geschichte der Konsolen

gamezine.de am 31.5.2018, von Stefan Recht



Alles begann mit der Idee zur Brown Box in den Sechzigern. „Die gebräuchlichste Art, die Zeitleiste von Heimvideospielkonsolen zu beschreiben, ist die Bezugnahme auf Generationen.“ Diese Brown Box, die zur Veröffentlichung der allerersten Spielekonsole namens Magnavox Odyssey im Jahr 1972 führte, markiert die erste Generation. Es folgen sechs weitere , vom großen Atari-Crash, dem Nintendo-Welterfolg bis zum aktuellen Milliardengeschäft.