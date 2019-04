Team Sonic Racing: Sega veröffentlicht neues Ingame-Video

PC Switch XOne PS4

Sega stellt euch ab sofort frisches Videomaterial für den Arcade-Racing-Titel Team Sonic Racing in Form neuer Ingame-Eindrücke auf seinem YouTube-Kanal zur Verfügung, zu sehen am Ende dieser News. Ab dem 21. Mai 2019 könnt ihr dann alleine oder gemeinsam mit euren Freunden auf der Playstation 4, der Xbox One und der Switch loslegen.

Studio Sumo entwickelt das Rennspiel und bietet es für alle Altersstufen an. Mit vielen bekannten Figuren und Gebieten aus dem Sonic-Universum tretet ihr gemeinsam im Online-Multiplayer oder dem lokalen Koop-Modus an. Dabei greift ihr auf dynamische Team-Mechaniken und zahlreiche Fahrzeug-Individualisierungen zurück um die Ziellinie zu überqueren.