Nintendo: Labo-VR-Update für Mario Odyssey und Zelda BotW

Anfang März kündigte Nintendo mit Labo VR eine Fortführung der Bastellsets an. Wie der Name bereits andeutet, wird die Nintendo Switch damit um eine Virtual-Reality-Funktionalität erweitert. Nachdem bisher lediglich von dedizierten VR-Kits (VR-Brille, Blaster, Kamera, Vogel, Windpedal und Elefant) die Rede war, hat das japanische Unternehmen nun die Infobombe platzen lassen und verkündet, dass in Kürze zwei große Switch-Exklusivtitel ein kostenfreies VR-Update erhalten werden.

Zunächst wäre da Super Mario Odyssey (im Test, Note: 9.5). Das Jump-and-Run wird per Patch um drei Mini-Missionen erweitert, die im Hutland, dem Küstenland und dem Schlemmerland angesiedelt sind. Wie ein erstes Video (das ihr im Twitter-Posting in den Quellen findet) zeigt, werdet ihr das Geschehen aus einer festen Kameraperspektive verfolgen, ähnlich wie beispielsweise bei Astro Bot - Rescue Mission (im Test, Note: 9.0).

Deutlich weiter geht das Update für The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note: 9.5). Links aktuelles Abenteuer wird mit einem kompletten VR-Modus bedacht, das bedeutet, ihr könnt das komplette Spiel in Virtual Reality erleben. Dazu ist kein neuer Spielstand nötig, ihr aktiviert den Modus einfach aus dem Optionen-Menü heraus und beendet ihn ebenso einfach wieder.

Erscheinen werden die Updates für Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda - Breath of the Wild am 25. April. Die Nintendo-Labor-VR-Kits erscheinen hingegen bereits in einer Woche, am 12. April. Nicht auszuschließen ist, dass die beiden aktuell unterstützten Titel nicht die letzten bleiben und Nintendo sie nur als Versuchsballon nutzt, um zu sehen, wie gut die VR-Unterstützung bei den Spielern ankommt. Ob allerdings ein Mario Kart 8 Deluxe in VR wirklich empfehlenswert ist, ist aufgrund akuter Brechreizgefahr wohl eher fragwürdig...