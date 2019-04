Viele Spieler haben mittlerweile eine VR-Gerät, mehr könnten durch kabellose Modelle in Zukunft dazu kommen. Doch wie oft nutzt ihr aktuell eigentlich selbst PSVR, Oculus Rift oder HTC Vive?

Ich besitze kein VR-Gerät und will auch keins. 40% Ich besitze kein VR-Gerät, möchte aber eins anschaffen. 22% Mein VR-Gerät setzt seit Wochen/ Monaten nur noch Staub an. 9% Wird noch verwendet, aber sehr selten/ im Moment kaum noch. 8% Meine VR-Hardware nutze ich mehrfach pro Woche zum Spielen. 8% Ein paar Mal pro Monate wird das Ding angeschlossen. 7% Wenn's hoch kommt sie einmal pro Woche zum Einsatz. 5% Ich benutze mein(e) VR-Headset(s) täglich. 1%

Update:Der größte Teil von euch besitzt kein VR-Gerät und hat auch kein Interesse, gefolgt von der Gruppe, die zwar noch keine Brille ihr eigen nennen, aber gerne eine hätten. Was sich ebenfalls abzeichnet ist, dass sie bei den meisten Besitzern nur noch selten zum Einsatz kommt, die wenigsten von euch nutzen VR täglich.Ursprüngliche Umfrage:Zum Thema VR hatten wir euch bereits in den vergangenen Monaten zuletzt befragt. Während wir in der damaligen Umfrage jedoch eure Einschätzung bezüglich der Zukunft des VR-Gamings erfahren wollten, geht es diesmal weniger um persönliche Beurteilungen, sondern um Fakten. Nachschub am VR-fähigen Titeln gab in der jügeren Zeit jedenfalls nicht wenig – insbesondere Sony hat für die kommenden Monate mitund weiteren Exklusivtiteln für PSVR so einiges in Vorbereitung.Insbesondere die überaus dezent gefüllten Lobbys zum Start von Ubisofts VR-Shooter Space Junkies (im Test ) – und das trotz Crossplattform Play zwischen PC und Konsole gleich zum Verkaufsstart –, veranlasst uns allerdings dazu, noch einmal spezieller in diesem Themenbereich nachzufragen. Konkret möchten wir von euch erfahren, wie regelmäßig ihr eurer VR-Headset, egal ob Oculus Rift, HTC Vive oder PSVR (oder auch mehrere davon) aktuell überhaupt noch nutzt.Setzt ihr die VR-Hardware täglich oder mehrfach pro Woche ein, ist deren Gebrauch in den letzten paar Monaten eher angewachsen oder rapide zurückgegangen? Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, wie es aktuell bei euch aussieht. Führt in den Kommentaren sehr gerne näher aus, weshalb ihr euer VR-Headset (immer noch) häufig einsetzt, das Ding zuletzt in eurem Regal zunehmend Staub angesetzt hat oder weshalb ihr bis heute generell keinen oder noch keinen ernsthaften Grund seht, ins VR-Gaming einzusteigen.Nutzt dazu nicht bloß die unten eingebettete Umfrage, sondern lasst es uns in den Kommentaren unter dieser News genauer wissen. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, eure Meinung dort mit den anderen Usern zu diskutieren, um das entstandene Meinungsbild zu erweitern. Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.