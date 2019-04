Anno 1800: Trailer zur geplanten Open-Beta veröffentlicht

PC

Mit einem neuen Trailer macht Ubisoft auf die in Kürze stattfindende öffentliche Beta zu Anno 1800 (im gamescom-Bericht) aufmerksam. Der Test für alle interessierte Spieler wird nächste Woche, am Freitag, den 12. April 2019 starten und bis Sonntag, den 14. April 2019 andauern.

In der öffentlichen Beta werdet ihr das komplette erste Kapitel der Kampagne durchspielen, sowie den Multiplayer-Modus ausprobieren können, in dem euch, wie in der geschlossenen Beta, die ersten drei Bevölkerungsgruppen zur Auswahl stehen werden. Allerdings wird euch diesmal eine fast finale Version des Spiels präsentiert, die bereits alle Änderungen enthält, die auf Basis von Rückmeldungen der Spieler aus der geschlossenen Beta vorgenommen wurden.

Alle Teilnehmer werden mit dem exklusiven Schachtisch-Ornament belohnt. Die Belohnung kann nach dem Release im Ubisoft Club eingelöst werden. Den Beta-Client wird im Epic Game Store und Ubi-Store zum Download bereitstehen (das Spiel wird digital ausschließlich über den Ubi-Store und Epic Game Store vertrieben). Die von euch in der Beta erreichten Fortschritte werden nicht in das fertige Spiel übernommen. Eine NDA (Geheimhaltungsvereinbarung) besteht natürlich nicht. Ihr könnt euer Spiel also Streamen und Bilder und Videos dazu veröffentlichen. Die finale Version von Anno 1800 wird am 16. April für den PC erscheinen.