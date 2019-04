A Plague Tale - Innocence: Story-Action-Adventure erreicht Goldstatus

PC XOne PS4

Die Entwicklung von A Plague Tale - Innocence (im Preview) ist abgeschlossen. Wie Asobo Studio und Focus Home Interactive jetzt bekannt gaben, hat das storylastige Action-Adventure den Goldstatus erreicht. Dem geplanten Release im Mai steht somit nichts mehr im Wege.

A Plague Tale - Innocence ist im Frankreich des 14. Jahrhunderts, während der verheerenden Pestepidemie, angesiedelt. Die Geschichte folgt der 15-jährigen Amicia und ihrem fünfjährigen Bruder Hugo. Während der schwarze Tod in den Straßen Frankreichs wütet, müssen die beiden Geschwister vor der Inquisition fliehen. Dabei bekommen sie es nicht nur mit ihren Verfolgern, sondern auch mit den riesigen Schwärmen von Ratten zu tun, die das gesamte Gebiet des Königreichs befallen haben und auf ihrem Weg durch verheerte Dörfer, Landschaften und Schlachtfelder alles unaufhaltsam verschlingen. Um zu überleben, müssen sich Amicia und Hugo mit anderen Kindern zusammenschließen und sich mit Hilfe von Fackeln einen Weg durch die Schwärme bahnen. Das Spiel wird am 14. Mai für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.