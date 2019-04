Dragon Quest - Your Story: Erster Trailer zum Animationsfilm

DS iOS Android

Die japanische Filmproduktionsfirma Tōei Animation hat einen ersten Trailer zum kommenden Animationsfilm Dragon Quest - Your Story veröffentlicht. Dieser basiert auf der Geschichte von Dragon Quest 5 - Die Hand der Himmelsbraut, die in einer neuen Art und Weise erzählt wird.

Das Charakterdesign geht in der Kino-Adaption ebenfalls neue Wege und unterscheidet sich von dem des Manga-Zeichners Akira Toriyama, der die Charaktere in der Spielserie porträtiert. Auch werden die Charaktere in Dragon Quest - Your Story nicht von Synchronsprechern, sondern von verschiedenen Schauspielern vertont. In Japan wird der Animationsfilm am 2. August dieses Jahres in die Kinos kommen. Ob dieser auch im Westen gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.