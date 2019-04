The 7th Guest: Remaster zum 25-Jahre-Jubiläum auf GOG und Steam

PC iOS Linux MacOS

Es gilt als eines der Spiele, das die CD-ROM-Verkäufe Mitte der Neunziger gehörig antrieb, nun ist (ein knappes Jahr zu spät) mit The 7th Guest - 25th Anniversary Edition eine überarbeitete Version des Grusel-Adventures für rund zehn Euro bei GOG und Steam erschienen. Hinter dem Remaster stecken die Entwickler von MojoTouch, die dem Point-and-Click-Adventure neben einer hochauflösenden Grafik viele Bedienoptimierungen wie Shortcuts, Hotspot-Markierungen und eine Übersichtskarte spendiert haben. Hinzu kommen der überarbeitete Sound und neu geschriebene Untertitel. Zu den Extras gehören unter anderem 19 aus dem Original herausgeschnittene Szenen, der separate 36-Titel-Soundtrack, der Roman zum Spiel und ein Making of.

Für alle, die nicht zu den über zwei Millionen Käufern des im Mai 1993 erschienenen The 7th Guest gehören, hier eine kurze Inhaltsangabe, die sich natürlich auch im Remaster nicht geändert hat: Der ebenso wohlhabende wie zwielichtige Spielzeugmacher Henry Stauf lädt eines Tages sechs Gäste in seine Villa, mit dem Versprechen allen einen Lebenstraum zu erfüllen. Der namensgebende siebte Gast ist ein kleiner Junge, der irgendwo im weitläufigen Haus versteckt wird und an dessen Seele Stauf interessiert ist. Ihr schlüpft in die Rolle eines der Gäste und verfolgt in Ego-Perspektive, wie sich die anderen - von realen Schauspielern in Szene gesetzt - nach und nach in Konflikte stürzen und gegenseitig umbringen. Ihr selbst versucht durch das Lösen von Intelligenz- und Geduldsspielen euch und den Jungen aus der Villa zu befreien. Dabei klickt ihr euch ausschließlich per Mauszeiger durch die vorgerenderten Räume des Anwesens. Ortswechsel werden durch Kamerafahrten eingeleitet, die in der Remastered-Version nun auch unterbrochen werden können.