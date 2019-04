PC

20,99 Euro bei Steam und GOG.com

In einem Satz: Sehr detaillierte und komplexe Fabriksimulation mit gelungenen Steuerelementen

„Na das war ja einfach!“ war mein Gedanke nach den ersten Minuten Spielzeit. Denn die erste Produktionslinie ist schnell gebaut! Einfach dem textbasierten Tutorial folgend alle Stationen einmal bauen, mit Fließbändern verbinden und an das Ressourcennetzwerk anschließen – schon laufen die ersten Autos übers Band. Ein wenig später ist das erste Auto verkauft, und ein Blick in die Finanzen zeigt: 6000 Dollar Verlust pro Wagen! Huch, wohl doch nicht so einfach… Ob ich die Kurve innoch bekommen habe, lest ihr im Indie-Check.Es wäre wohl auch ein wenig zu simpel gewesen. Ein genaueres Hinsehen zeigt, dass die Einträge im Baumenü allesamt zum Aufklappen sind und sich dort weitere Bauoptionen verbergen. Allerdings sind diese noch ausgegraut und müssen zunächst erforscht werden. Spätestens an dieser Stelle kommt die Einsicht, ganz ohne Anleitung wird das mit Production Line wohl nichts. Also beende ich das Spiel, setze das Tutorial zurück und beginne von vorn. Dieses Mal jedoch mit der Anleitung, die man praktischerweise direkt im Spiel öffnen kann.Das erste Kapitel beschreibt quasi genau das, was ich schon im ersten Spiel gemacht habe. Wieder platziere ich eine Station nach der nächsten und verbinde alles. Am Ende des ersten Kapitels steht dann, dass dieser einfache Aufbau hochgradig ineffizient ist. Da trifft es sich gut, dass das zweite Kapitel „Effizientere Produktion“ heißt. Jeder Produktionsschritt kann auf kleinere Aufgaben aufgeteilt werden. Diese Einzelschritte müssen jedoch in der Forschungsabteilung entwickelt werden. Das entpuppt sich als sehr zeitraubend. Langsam wird klar, dass nicht das Bauen der Produktionslinien, sondern das stetige Verbessern und Optimieren in Production Line im Vordergrund steht.Zu Beginn ist man darauf angewiesen, alle benötigten Ressourcen und Materialien einzukaufen. Im Laufe des Spiels kann man dann immer mehr Teile selbst anfertigen und die benötigte Energie in Kraftwerken erzeugen. Hier zeigt sich eine große Stärke von Production Line: Die gesamte Beschaffung läuft vollautomatisch, sobald die einzelnen Stationen an das Logistiknetzwerk angeschlossen sind. Ist die Entwicklung im späteren Verlauf vorangeschritten, lässt sich der Warenfluss ganz leicht steuern. Sollen bevorzugt eigens produzierte Teile verbaut werden? Oder soll sogar komplett auf das Zukaufen verzichtet werden – all das lässt sich sehr einfach vorgeben.Spätestens wenn die Bauteile ebenfalls in der Fabrik angefertigt und die einzelnen Produktionsschritte weiter aufgeteilt werden, wird klar, warum vorausschauendes, weitläufiges Bauen das Leben als Fabrikbesitzer erleichtert. Zwischenschritte einfügen oder Aufgaben parallel abarbeiten lassen wird schwierig, wenn man gleich zu Beginn dicht an dicht gebaut hat. Elemente lassen sich zwar verschieben, aber manchmal reicht der Platz einfach nicht aus und größere Umstrukturierungen sind erforderlich.In einem Spiel wie Production Line spielen natürlich auch Zahlen eine große Rolle – um das regelmäßige Analysieren der Statistiken werdet ihr nicht herumkommen. So lassen sich Engstellen und unnötige Verzögerungen identifizieren. Auch der Markt will regelmäßig beobachtet werden. Wie verkaufen sich die Fahrzeuge? Ist der Preis angemessen? Treten Mängel auf?Falls die fertigen Autos mal zu Ladenhütern werden, bietet das Spiel automatische Rabatte an. Fehlen verbreitete Ausstattungsmerkmale, gibt es Mängel oder stand der Wagen einfach schon zu lange im Verkaufsraum? Mit wenigen Schiebereglern lässt sich gegensteuern. Gerade diese Anpassungsmöglichkeiten sind schön umgesetzt: komplexe Sachverhalte könnt ihr mit wenigen Einstellungen sinnvoll erfassen und steuern.Production Line ist eine detailverliebte, wuselige Fabriksimulation, die mehr Tiefe zu bieten hat, als man zunächst denkt. Hin und wieder wird es auch mal unübersichtlich und klicklastig. Aber der Entwickler hört auf die Community und bringt regelmäßig Updates. Wermag, sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren. Menschen mit einer Aversion gegen Zahlen und Statistiken sollten sich den Kauf allerdings überlegen.