Gewinner der Premium-Verlosung im März 2019

Egal ob Gold, Platin oder Diamant, auf unsere Verlosung sind alle Premium-User gespannt. Diesen Monat gab es zu gewinnen: Metro Exodus, Trials Rising, Hitman 2, Madden NFL 19 und Anthem.

Bei GamersGlobal hat sich im letzten Monat so einiges getan. Es gibt weniger frei für alle, der New Dawn ist vollzogen und wir haben neue Premium-Modelle eingeführt. Doch eine Sache, die ändert sich nie, und zwar unsere Lust, euch Spiele zu schenken. Unter allen Premium-Usern (sowie natürlich Gold, Platin und Diamant) haben wir fünf Titel verlost. Folgende Abonnenten können sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten freuen:

Talakos (Abonnent seit Januar 2012) gewinnt Metro Exodus (PC)

(PC) gnuelpf (Abonnent seit September 2014) gewinnt Trials Rising Gold Edition (Xbox One)

(Xbox One) grestorn (Abonnent seit Dezember 2018) gewinnt Hitman 2 (PS4)

(PS4) Christoph (Abonnent seit Juni 2011) gewinnt Anthem (PC)

(PC) fflood (Abonnent seit August 2018) gewinnt Madden NFL 19 (PS4)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.