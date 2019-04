PC Switch XOne PS4

In Hell Warders steuert ihr einen einzelnen Charakter, platziert aber auch Truppen.

Mochtet ihr? Dann könnte auch der Klongenau in euer Beuteschema passen. In dem Mix aus Tower Defense und Third-Person-Action platziert ihr geschickt Verteidigungen und metzelt euch durch Horden von Zombies – und das alles nur, um einen Nexus genannten magischen Kristall zu beschützen. Wie gut Hell Warders wirklich ist, sagen wir euch in der neuesten Ausgabe des Arcade-Checks.Hell Warders schmeißt euch nicht direkt ins Spiel, sondern erzählt mit Cutscenes auch eine Story: Alle lebten friedlich in der Burg Bravewood, bis plötzlich die Dämonen durch die Höllentore auf die Erde kamen. Alle starben, doch mit Hilfe des Himmelslichts konnte eine mystische Magierin entkommen und die Macht des Nexus erhalten. Mit dieser wiederum ist sie theoretisch dazu in der Lage, die Dämonentore wieder zu schließen. Dies kann sie jedoch nicht alleine, und nun kommt ihr ins Spiel.Ihr seid folgerichtig ein Erwählter des Himmelslichts, der die Magierin verteidigt, während sie mit dem Nexus die Tore schließt. Somit kämpft ihr euch – wahlweise auch online im Koop mit bis zu drei Mitspielern – von Mission zu Mission durch die Burg. Die Karriere hat einige Missionen, die einige Spielstunden in Anspruch nehmen. Dabei bereist ihr diverse Schauplätze: In einem Garten verteidigt ihr etwa Pflanzen, in einer Bibliothek müsst ihr ein Buch über Dämonen sichern. Als Belohnung für solche Missionen gibt es maximal fünf Leuchtfeuer. Die verwendet ihr, um euren Charakter oder eure Truppen mit beispielsweise mehr Gesundheit oder Schaden zu stärken.Es gibt drei Klassen: Einen Ritter mit Schwert und Schild, einen bärtigen Mann mit Hammer, und einen herausgeputzten Herrn mit zwei Schrotflinten und Zylinder. Jede dieser Klassen hat einen Standardangriff und zwei Fähigkeiten. Eine dieser Spezialattacken ist nicht besonders stark, kann dafür aber recht häufig eingesetzt werden. Die zweite hingegen teilt umso mehr Schaden aus, hat aber eine entsprechend hohe Cooldown-Dauer.Als Hauptverteidigungsmechanismus dienen jedoch nicht die Helden, sondern die Truppen. Vor jeder neuen Dämonenwelle seht ihr auf der Karte, aus welcher Richtung wie viele der Feinde herkommen. Nun läuft ein Timer von 250 Sekunden ab, in denen die Bauphase läuft und ihr eure Mannen platziert. Es gibt eine große Auswahl an Truppen, die ihr jedoch zunächst freischalten müsst: vom Bogenschützen und einfachen Ritter bis hin zum Katapult und Feuermagier. Jede Truppe kostet eine bestimmte Anzahl an Punkten, die ihr euch hoffentlich in den vorigen Runden durch das Verarbeiten von Dämonen verdient habt. Taktik kommt vor allem dadurch ins Spiel, dass es eine Truppen-Obergrenze gibt und alle Dämonen eine bestimmte Schwachstelle haben, etwa gegen Feuer oder Magie anfällig sind.Hell Warders bietet ausreichend Spielspaß für mehrere Stunden. Die Story ist interessant und spannend gestaltet, das ganze Geschehen wird zusätzlich mit passender Musik untermalt. Truppenauswahl ist groß, und euer eigener Charakter bietet Platz für diverse Anpassungen durch gefundenes Equipment.Allerdings gibt es auch ein paar Kritikpunkte. Das Spielgeschehen wird etwa sehr schnell hektisch. Dazu kommt eine hakelige und gewöhnungsbedürftige Steuerung per Controller. Und auch die Grafik lässt häufig zu wünschen übrig. Fans von Orcs Must Die, die sich darauf einstellen, können mit Hell Warders aber durchaus ihren Spaß haben.